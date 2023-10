RT4GM | రవితేజ-గోపీచంద్‌ మలినేని RT4GM షురూ.. పూజ సెర్మనీ ఫొటోలు వైరల్

October 26, 2023 / 03:24 PM IST

RT4GM | టాలీవుడ్‌ మోస్ట్‌ క్రేజీ కాంబినేషన్‌ రవితేజ (Ravi Teja)-గోపీచంద్‌ మలినేని (Gopichand Malineni) మరో సినిమా ప్రకటించారని తెలిసిందే. టాలీవుడ్ టాప్‌ బ్యానర్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ RT4GM (వర్కింగ్‌ టైటిల్‌)తో ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ప్రకటిస్తూ.. అధికారిక ప్రకటన జారీ చేసింది. నేడు RT4GM మూవీ పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా మొదలైంది.

దర్శకేంద్రుడు కే రాఘవేంద్రరావు కెమెరా స్విఛాన్ చేయగా.. అల్లు అరవింద్‌ స్రిప్ట్‌ను టీంకు అందజేశారు.

ముహూర్తపు సన్నివేశానికి వివి వినాయక్‌ క్లాప్‌ కొట్టాడు. ఈ కార్యక్రమంలో సెల్వరాఘవన్‌తోపాటు నిర్మాతలు, పలువురు సినీ ప్రముఖులు పాల్గొన్నారు ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. RT4GM ప్రాజెక్ట్‌లో కోలీవుడ్‌ భామ ఇందూజ రవిచంద్రన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇందూజకు తెలుగు డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్‌ కావడం విశేషం. ఈ మూవీలో పాపులర్ డైరెక్టర్‌ కమ్‌ యాక్టర్ సెల్వరాఘవన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో సెల్వరాఘవన్ పాత్ర చిరస్థాయిగా గుర్తుండిపోయేలా ఉంటుందని ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చేశారు మేకర్స్‌.

ఇప్పటికే డాన్‌ శీను, బలుపు, క్రాక్‌ లాంటి బ్లాక్ బస్టర్లను ప్రేక్షకులకు అందించిన ‌, రవితేజ, గోపీచంద్‌ మలినేని కాంబోలో వస్తున్న నాలుగో సినిమా కావడం, క్రాక్‌ తర్వాత మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌లో మరోసారి వస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. నిర్మాతలు నవీన్ యేర్నేని, రవిశంకర్‌, రవితేజ, గోపీచంద్‌ మలినేని.. కంప్లీట్‌ బ్లాక్‌ అవుట్‌ఫిట్‌లో దిగిన స్టిల్‌ ఒకటి ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

బీస్ట్‌, సాని కాయిధమ్‌, ఫర్హానా చిత్రాల్లో కీ రోల్‌లో నటించిన సెల్వ రాఘవన్‌ మరి రవితేజ సినిమాలో ఎలాంటి పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడన్నది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

పూజ సెర్మనీ ఫొటోలు..

