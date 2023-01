S.S.Rajamouli | రాజమౌళికి జేమ్స్‌ కామెరూన్‌ భారీ ఆఫర్‌.. ఆనందంలో టాలీవుడ్‌ సినీ అభిమానులు..!

January 21, 2023 / 04:20 PM IST

RRR Movie | ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ మూవీ నుండి ‘నాటు నాటు’ పాట ఆస్కార్‌కు షార్ట్ లిస్ట్‌ అయిన నేపథ్యంలో రాజమౌళి, కీరవాణిలు గత కొన్ని రోజులగా అమెరికాలో సందడి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవలే అమెరికాలో జరిగిన ఓ అవార్డు ఫంక్షన్‌లో రాజమౌళి, జేమ్స్‌ కామెరూన్‌ దంపతులను కలిశాడు. వాళ్లతో కాసేపు ముచ్చటించాడు. ఇదే విషయాన్ని రాజమౌళి తన సోషల్‌ మీడియాలో ‘గ్రేట్‌ జేమ్స్ కామెరూన్‌ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాను చూశాడు. దాన్ని ఆయనెంతో ఇష్టపడ్డాడు. అంతేకాకుండా తన భార్య సుజీకికు రికమెండ్‌ చేసి మరోసారి చూశారు’ అంటూ తన అనందాన్ని అభిమానులతో పంచుకున్నాడు. కాగా తాజాగా రాజమౌళి, జేమ్స్ కామెరూన్‌ మధ్య జరిగిన సంభాషణల వీడియోను ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ బృందం నెటీజన్‌లతో పంచుకుంది.

‘మీరు తెరకెక్కించిన సినిమాలు, అందులోనూ పాత్రలు చూస్తుంటే విభిన్నమైన అనుభూతి కలుగుతుందని, నీరు..నిప్పు..కథ ఇలా ఒకదాని తర్వాత మరొకటి మీరు చూపించిన విధానం తనకు బాగా నచ్చినట్లు’ జేమ్స్‌ కామెరూన్‌ ఈ వీడియోలో చెప్పాడు. ‘స్నేహం, వైరాన్ని చూపించిన సన్నివేశాలు బాగున్నాయని’ తెలిపాడు. ఇక రాజమౌళి కూడా తన సినిమాలన్నిటిని చూశానని, అవి తనలో స్పూర్తి నింపాయని, తన వర్క్‌ అంటే రాజమౌళికి ఎంతో ఇష్టమని చెప్పాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ బృందం షేర్‌ చేస్తూ ‘హాలీవుడ్‌లో సినిమా చేసే ఉద్దేశం ఉంటే తనని సంప్రదించాలని’ జేమ్స్‌ కామెరూన్‌, రాజమౌళిను కోరినట్లు తెలిపారు.

"If you ever wanna make a movie over here, let's talk"- #JamesCameron to #SSRajamouli. 🙏🏻🙏🏻

Here’s the longer version of the two legendary directors talking to each other. #RRRMovie pic.twitter.com/q0COMnyyg2

— RRR Movie (@RRRMovie) January 21, 2023