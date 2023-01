January 11, 2023 / 09:08 AM IST

కాలిఫోర్నియా: జక్కన చెక్కిన ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ సినిమా రికార్డులు సృష్టిస్తున్నది. అవార్డుల వేటలో దూసుకెళ్తున్నది. ఇప్పటికే బాఫ్టా (బ్రిటిష్ అకాడ‌మీ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజ‌న్ ఆర్ట్స్‌) నాన్ ఇంగ్లిష్ కేట‌గిరీలో బెస్ట్ ఫిల్మ్ అవార్డు కోసం లాంగ్‌లిస్ట్‌లో చేరిన ఈ చిత్రం.. ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ విభాగంలో ప్రతిష్ఠాత్మక గోల్డెన్‌ గ్లోబ్‌ అవార్డును దక్కించుకున్నది. దీంతో ఆసియాలో ఈ అవార్డు అందుకున్న తొలి సినిమాగా చరిత్ర లిఖించింది. అంతకుముందు అవార్డ్స్‌ వేడుకక హాజరైన ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ చిత్ర బృందం.. రెడ్‌కార్పేట్‌పై సందడి చేసింది.

#RRR star Ram Charan Teja talks about how "surreal" it feels that his movie is nominated at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/rnY1pyKzl8

— The Hollywood Reporter (@THR) January 11, 2023