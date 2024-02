February 17, 2024 / 03:10 PM IST

Kannada actor Yash | ప్రముఖ కన్నడ నటుడు యశ్ (Kannada actor Yash) గురించి ప్రత్యేక ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేదు. ‘కేజీఎఫ్‌’ సిరీస్‌ చిత్రాలతో దేశవ్యాప్తంగా తిరుగులేని స్టార్‌డమ్‌ను సొంతం చేసుకున్నారు. అయితే ఈ న‌టుడు సినిమాలతో పాటు ఫ్యామిలీకి కూడా అంతే ప్రయారిటీ ఇస్తుంటాడు అన్న విష‌యం తెలిసిందే. అందుకే ఏమాత్రం గ్యాప్‌ దొరికినా ఫ్యామిలీతో సరదాగా గడిపేస్తుంటాడు. వెకేషన్స్‌కు వెళ్లి ఎంజాయ్‌ చేస్తుంటాడు.

అయితే తాజాగా నార్త్ కన్నడలోని షిరాలీకి కుటుంబంతో వెళ్లిన యష్ అక్క‌డ త‌న భార్య రాధిక ఐస్ క్యాండీ అడిగిందని కిరాణా షాప్‌కి తీసుకెళ్లి మరీ కొనిచ్చారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారాయి. ఇక ఇది చూసిన నెటిజ‌న్లు భార్య కోసం తాజ్ మహల్ కట్టనక్కర్లేదు. మనసులో ఏముందో అర్ధం చేసుకుని వాళ్లకేం కావాలో ఇస్తే చాలు అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

Rocking Star Yash purchases ice candy for his wife Radhika from a small grocery shop.

Despite huge stardom, #Yash remains simple and humble

This is during their recent… pic.twitter.com/YTRW6av6xJ

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) February 17, 2024