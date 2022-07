July 14, 2022 / 01:01 PM IST

Ramarao On Duty Trailer | మాస్‌రాజ ర‌వితేజ ప్ర‌స్తుతం వ‌రుసగా సినిమాల‌ను చేస్తూ తీరిక లేకుండా షూటింగ్‌ల‌లో పాల్గొంటున్నాడు. ఈయ‌న‌ ఏడాదికి రెండు సినిమాల‌ను విడుద‌ల‌ చేసే విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న చేతిలో నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘రామారావు ఆన్ డ్యూటీ’ ఒక‌టి. ఇటీవ‌లే ‘ఖిలాడీ’తో భారీ ఫ్లాప్‌ను మూటగ‌ట్టుకున్న ర‌వితేజ ఈ చిత్రంతో ఎలాగైనా మంచి హిట్ సాధించాల‌ని క‌సిగా ఉన్నాడు. ఈ చిత్రంతో శ‌ర‌త్ మండ‌వ ద‌ర్శ‌కుడిగా పరిచ‌య‌మ‌వుతున్నాడు. యాక్ష‌న్ ఎంట‌ర్టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం జూలై 29న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో చిత్రం బృందం వ‌రుస ప్ర‌మోష‌న్‌ల‌తో బిజీ బిజీగా ఉన్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్ డేట్‌ను ఫిక్స్ చేశారు.

అభిమానులు ఎంత‌గానో ఎదురు చూస్తున్న రామారావు ఆన్ డ్యూటీ ట్రైల‌ర్‌ను జూలై 16న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించారు. హైద‌రాబాద్‌లోని పార్క్ హ‌య‌త్ హోట‌ల్‌లో శ‌నివారం ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ను జ‌రుపునున్నారు. ఈ చిత్రంలో ర‌వితేజ‌కు జోడీగా దివ్యాంక కౌశిక్, ర‌జీషా విజ‌య‌న్‌లు హీరోయిన్లుగా న‌టించారు. చాలా కాలం త‌ర్వాత సీనియ‌ర్ న‌టుడు వేణు తోట్టెంపూడి ఈ చిత్రంతో సినిమాల్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. శ్రీ ల‌క్ష్మివెంక‌టేశ్వ‌రా సినిమాస్, ఆర్‌టి టీమ్ వ‌ర్క్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరితో కలిసి ర‌వితేజ స్వీయ నిర్మాణంలో ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించాడు. ఈ చిత్రంలో ర‌వితేజ డిప్యూటీ క‌లెక్ట‌ర్‌గా క‌నిపించ‌బోతున్నాడు.

This weekend is going to be filled with MASSive celebrations 🔥#RamaRaoOnDuty Trailer Launch Event on July 16💥#RamaRaoOnDutyOnJuly29@RaviTeja_offl @directorsarat @divyanshaaaa @rajisha_vijayan @SamCSmusic @sathyaDP @sahisuresh @Cinemainmygenes @RTTeamWorks @SLVCinemasOffl pic.twitter.com/FQhZNoR9oa

— RT Team Works On DUTY (@RTTeamWorks) July 13, 2022