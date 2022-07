July 28, 2022 / 11:24 PM IST

Ramarao On Duty Movie | మాస్‌రాజా ర‌వితేజ హీరోగా న‌టిస్తున్న లేటెస్ట్ చిత్రం ‘రామారావు ఆన్ డ్యూటీ’. శ‌ర‌త్ మండవ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌య‌మ‌వుతూ తెర‌కెక్కించిన ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలే ఉన్నాయి. దానికి తోడు ఇటీవ‌లే విడుద‌లైన ట్రైల‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. ఎప్పుడెప్పుడు సినిమా చూస్తామా అనే క్యూరియ‌సిటీ పెరిగింది. య‌ధార్థ సంఘ‌న‌ల ఆధారంగా తెర‌కెక్కిన‌ ఈ చిత్రం ఈ శుక్ర‌వారం విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుస‌గా ప్ర‌మోషన్‌ల‌ను జ‌రుపుతూ తీర‌క లేకుండా గ‌డ‌పుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే చిత్ర‌బృందాని బిగ్ షాక్ త‌గిలింది. ఈ చిత్రంలోని ఓ సీన్ లీకై సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

‘రేయ్ మీరెవ‌రో ఏ పార్టీనో నాకు అన‌వ‌స‌రం. ఎవ‌రైనా స‌రే అధికారంలో ఉన్నాం క‌దా అని కొండ‌లు త‌వ్వేస్తాం, చెరువులు పూడ్చేస్తాం, అడ్డంగా భూములు కొట్టెస్తాం అని దౌర్జ‌న్యం చేద్దామ‌నుకుంటే.. అవుట్ అవుట్’ అంటూ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు. ఎడిటింగ్ రూం నుండే ఈ వీడియో బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చిన‌ట్లు తెలుస్తుంది. దీనిపై ర‌వితేజ అభిమానులు లీక్ చేసిన వారిపై క‌ఠిన చ‌ర్య‌లు తీసుకోవాల‌ని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. యాక్ష‌న్ డ్రామాగా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో ర‌వితేజ డిప్యూటీ క‌లెక్ట‌ర్‌గా క‌నిపించ‌నున్నాడు. ర‌జీషా విజ‌య‌న్, దివ్యాంశ కౌశిక్‌లు హీరోయిన్‌లుగా న‌టించారు. చాలా కాలం త‌ర్వాత వేణు తొట్టెంపుడి ఈ చిత్రంతో సినిమాల్లోకి రీ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.

#RamaRaoOnDuty : This Leaked Bit has started circulating in social media!#RamaRaoOnDutyFromJuly29th pic.twitter.com/HDfissMVWQ

— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) July 28, 2022