Rashmika Mandanna | కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్లో పెట్టిందని తెలిసిందే. ఈ భామ నటిస్తోన్న ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి శేఖర్ కమ్ముల డైరెక్షన్లో ధనుష్ నటిస్తున్న చిత్రం. అక్కినేని నాగార్జున కీ రోల్ పోషిస్తున్నాడు. కాగా హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న షూటింగ్లో ధనుష్తో కలిసి పాల్గొన్న రష్మిక మందన్నా (Rashmika Mandanna) ఆ తర్వాత ముంబై నుంచి టోక్యోకు పయనమైంది.
టోక్యోలో జరుగనున్న Crunchyroll Anime Awards కార్యక్రమానికి హాజరుకానుంది. టోక్యో పిలుస్తోంది.. అంటూ విమానంలో పాస్పోర్టు, టికెట్ పట్టుకొని దిగిన స్టిల్ను షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అయితే రష్మిక తిరిగి ఎప్పుడు షూట్లో జాయిన్ అవుతుందనేది తెలియాల్సి ఉంది. ఈ భామ మరోవైపు సుకుమార్ డైరెక్షన్లో అల్లు అర్జున్ నటిస్తోన్న పాన్ ఇండియా సినిమా పుష్ప.. ది రూల్తో బిజీగా ఉంది.
ధనుష్ మరోవైపు స్వీయదర్శకత్వంలో డీ50వ (D50) సినిమా కూడా చేస్తున్నాడు. షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ చిత్రంలో బుట్టబొమ్మ ఫేం అనిఖా సురేంద్రన్ హీరోయిన్గా నటించనుంది. శేఖర్కమ్ముల బైలింగ్యువల్ ప్రాజెక్ట్తోపాటు మారి సెల్వరాజ్ ప్రాజెక్ట్, TereIshkMein సినిమాలు కూడా థనుష్ ఖాతాలో ఉన్నాయి.
మరోవైపు రష్మిక టైటిల్ రోల్ పోషిస్తున్న చిత్రం ది గర్ల్ఫ్రెండ్ (The Girlfriend). ఈ చిత్రానికి యాక్టర్ కమ్ డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీని అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో మాస్ మూవీ మేకర్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్లపై విద్య కొప్పినీడి, ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో కన్నడ యాక్టర్ దీక్షిత్ శెట్టి కీ రోల్లో నటిస్తున్నాడు.
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After The epic success #Animal
Welcome back National crush @iamRashmika garu to Hyderabad#TheGirlFriend takes off from tomorrow 😍 pic.twitter.com/W84MyzQxOL
— SKN (Sreenivasa Kumar) (@SKNonline) December 4, 2023
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— Geetha Arts (@GeethaArts) November 28, 2023
రౌడీ వేర్లో స్టైలిష్ వాక్..
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— 𝐂𝐎𝐌𝐑𝐀𝐃𝐄 (@Tarun_VDF) November 30, 2023
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— Rashmika Delhi Fans (@Rashmikadelhifc) October 19, 2023