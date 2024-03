Rana Daggubati Green Signal To Do Legendary Biopic

Rana Daggubati | లెజెండరీ బయోపిక్ ఆన్‌ ది వే.. రానా గ్రీన్ సిగ్నల్.. ?

Rana Daggubati |కొత్తదనంతో కూడిన సినిమాలు చేసే యాక్టర్ల జాబితాలో ముందువరుసలో ఉంటాడు టాలీవుడ్‌ హీరో రానా (Rana Daggubati) . ఈ దగ్గుబాటి హీరో త్వరలోనే ఓ బయోపిక్‌ చేయబోతున్నాడని ఇప్పటికే వార్త ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇప్పుడు ఎక్కడా చూసిన ఇదే టాపిక్‌ వినిపిస్తోంది. తాజా టాక్‌ ప్రకారం బాక్సింగ్ లెజెండ్‌ మహ్మద్‌ అలీ (Mohammad Ali) బయోపిక్‌లో రానా నటించబోతున్నాడట. భారతీయ వెర్షన్‌లో నటించేందుకు రానా రెడీగా ఉన్నాడని.. పలువురు దర్శకులతో సంప్రదింపులు కూడా కొనసాగుతున్నాయని ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌లో వార్త హల్ చల్ చేస్తోంది.

March 1, 2024 / 08:20 AM IST

మహ్మద్‌ అలీ జీవితం సినిమా కథకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా ఉంటుందని, ఈ కథను భావోద్వేగపూరితంగా, వినోదాత్మకంగా తెరపై ఆవిష్కరిస్తే బాగుంటుందని రానా భావిస్తున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. గతంలో మహ్మద్‌ అలీపై పలు హాలీవుడ్‌ సినిమాలు తెరకెక్కించారు. మరి బాక్సింగ్‌ లెజెండ్‌పై వచ్చే బయోపిక్‌ ఇండియన్‌ వెర్షన్‌కు ఎవరు దర్శకత్వం వహిస్తారనేది సర్వత్రా ఉత్కంఠ నెలకొంది. దీనిపై రానా కాంపౌండ్‌ నుంచి రానున్న రోజుల్లో కొత్త అప్‌డేట్ రానుందన్నమాట.

రానా ప్రస్తుతం తమిళసూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ నటిస్తోన్న సినిమాలో కీ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. తలైవా 170 (Thalaivar 170)గా వస్తున్న ఈ మూవీకి జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ (TJ Gnanavel) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ (Lyca Productions) బ్యానర్‌పై సుబాస్కరన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇవాళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ తలైవా 170 విడుదల చేశారు.

ఈ చిత్రానికి Vettaiyan టైటిల్‌ను ఫైనల్‌ చేయగా.. టైటిల్‌ టీజర్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఏడు పదుల వయస్సులోనూ అదే స్టైల్‌.. అదే స్టైల్ మ్యానరిజాన్ని చూపిస్తూ ఔరా అనిపిస్తున్నాడు తలైవా. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

గురు ఫేం రితికా సింగ్ ఈ చిత్రంలో వన్ ఆఫ్ ది ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీకి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. తలైవా 170 మూవీ 2024లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

Vettaiyan టైటిల్‌ టీజర్‌..

తలైవా 170 సెట్స్‌లో..

తలైవా 170లో రితికా సింగ్‌

దుషారా విజయన్‌కు వెల్‌కమ్‌..

#Thalaivar170 Casting Buzz🔥

– AmitabhBachchan ✅

– Nani

– FahadhFaasil

– ManjuWarrior

