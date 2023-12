December 9, 2023 / 10:48 AM IST

Pop Golden Awards | గ్లోబల్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌కు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మ‌రో అరుదైన గుర్తింపు దక్కింది. అమెరికాలో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వ‌హించే పాప్ గోల్డెన్ అవార్డ్స్ (Pop Golden Awards)లో రామ్ చ‌ర‌ణ్‌కు గోల్డెన్ బాలీవుడ్ యాక్టర్(Golden Bollywood Actor) అవార్డు ద‌క్కింది. ఈ విష‌యాన్ని పాప్ గోల్డెన్ కమిటీ అధికారికంగా వెల్ల‌డించింది. ఇక ఈ అవార్డు కోసం రామ్ చ‌ర‌ణ్‌తో పాటు అదా శర్మ, విషెస్ బన్సల్, అర్జున్ మాథుర్, షారుఖ్ ఖాన్, దీపికా పదుకొనే, రిద్ధి డోగ్రా, రాశి ఖన్నా.. నామినేషన్స్ దక్కించుకోగా చరణ్‌ని ఈ అవార్డు వరించింది.

ఇక ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాలో చ‌ర‌ణ్ యాక్టింగ్‌కు నేషనల్ అవార్డు వస్తుందని మెగా అభిమానులు భావించారు. కానీ రామ్ చరణ్ నటనకి జాతీయ పురస్కారం దక్కలేదు. దీంతో మెగాపవర్ స్టార్ అభిమానులంతా బాధ పడ్డారు. అయితే తాజాగా ఈ వార్త విని ఫ్యాన్స్ తెగ సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు.

An international Award 😁 to the Global Star Ram Charan.#RamCharan𓃵 won Golden Bollywood Actor Award.@AlwaysRamCharan #GameChanger pic.twitter.com/qp3XV7VEum

