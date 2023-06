June 2, 2023 / 02:40 PM IST

RAPO20 | బోయపాటి శ్రీను (Boyapati Srinu), ఎనర్జిటిక్ యాక్టర్ రామ్‌ (Ram Pothineni) కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం RAPO20. మాస్ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన పోస్టర్లు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపే అప్‌డేట్‌ అందించాడు రామ్‌. మొత్తానికి 24 రోజులపాటు కష్టపడి స్టన్నింగ్‌ యాక్షన్‌ సీక్వెన్స్ షూటింగ్‌ పూర్తి చేశాం. ఇది క్లైమాక్స్ కాదు.. CliMAXXXXX అంటూ ట్వీట్ చేశాడు రామ్‌. ఇప్పుడీ ట్వీట్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ఈ చిత్రాన్ని అక్టోబర్ 20న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించింది రామ్‌- బోయపాటి టీం‌. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్‌ అనుకున్న సమయాని కంటే ముందుగానే ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతుందని ఊహాగానాలు వస్తుండగా.. దీనిపై మేకర్స్ నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఊరమాస్ అవతార్‌లో ఉన్న ఉస్తాద్‌ రామ్‌ను కలిసేందుకు రెడీగా ఉండండి.. అంటూ ఇప్పటికే డబ్బింగ్‌ అప్‌డేట్‌ కూడా అందించాడు బోయపాటి శీను. అఖండ తర్వాత బోయపాటి శ్రీను కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

ఈ చిత్రం నుంచి ఇప్పటికే స్టైలిష్‌ గాగుల్స్‌ పెట్టుకున్న రామ్‌ ఓ గుడి ముందు భారీ దున్నపోతు ముక్కుతాడు పట్టుకొని వస్తున్న స్టిల్‌ను విడుదల చేయగా.. సోషల్ మీడియాలో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. RAPO20 చిత్రాన్ని శ్రీనివాస సిల్వర్‌ స్క్రీన్స్ ప‌తాకంపై ప‌వ‌న్ కుమార్ స‌మ‌ర్పణలో శ్రీనివాస చిట్టూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ తెలుగు, త‌మిళం, మ‌ల‌యాళం, క‌న్నడ, హిందీలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

Finally! Done with the insane 24 days action sequence.

Idhi Climax kaadhu… CliMAXXXXX!

