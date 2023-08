August 22, 2023 / 01:03 PM IST

Chiranjeevi Birthday | మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి 68వ పడిలోకి అడుగుపెట్టాడు. ఆయన బర్త్‌డే సందర్భంగా సోషల్ మీడియాలో శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. తాజాగా రామ్‌ చరణ్‌ చిరుకు స్పెషల్‌గా విషెస్ చెప్పాడు. తన కూతురు క్లీంకారాతో ఉన్న చిరు ఫోటోను షేర్ చేస్తూ ప్రత్యేకంగా బర్త్‌డే విషెస్‌ను తెలియజేశాడు. మా ప్రియమైన చిరుత(చిరంజీవి తాత)కు పుట్టున రోజు శుభాకాంక్షలు. తమ తరుపున.. కొత్తగా కొణిదెల ఫ్యామిలీలోకి వచ్చిన తన బిడ్డ తరుపున పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు అంటూ చరణ్‌ స్పెషల్‌గా విషెస్‌ తెలిపాడు. మెగా కోడలు ఉపాసన కూడా అదే ఫోటో పెట్టి చిరుకు బర్త్‌డే విషెస్‌ చెప్పింది.

అడుగడుగునా స్పూర్తినిచ్చిన అన్నయ్యకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలంటూ పవన్‌ కళ్యాణ్ ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ పెట్టాడు. మనకు ఎంతో ప్రియమైన వన్ అండ్ ఓన్లీ మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారికి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు అని బన్నీ విషెస్ తెలిపాడు. ఇక మెగా ప్రిన్స్‌ వరుణ్‌ తేజ్‌ మా చిరు నవ్వు, మా ఆనందం, మా కొండంత ధైర్యం.. మన మెగాస్టార్‌కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు అని ట్వీట్ వేశాడు. దశాబ్దాలుగా మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉన్నారు.. కష్టపడేతత్వానికి మీరే నిదర్శనం.. నా జీవితానికి మీరే స్పూర్తి అంటూ సాయి తేజ్ చిరుకు విషెస్‌ తెలిపాడు. సినీ ప్రముఖులు సహా రాజకీయ నాయకులు చిరకు సోషల్ మీడియా వేదికగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

Happiest Birthday to our dearest

CHIRUTHA – (Chiranjeevi Thatha)

Loads of love from us & the Littlest member of the KONIDELA family. 😍@KChiruTweets pic.twitter.com/NggfdJVpEw

