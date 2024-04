April 14, 2024 / 01:04 PM IST

Megastar Chiranjeevi | టాలీవుడ్ అగ్ర న‌టుడు చిరంజీవి వారసుడిగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టిన రామ్ చరణ్.. తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అనిపించుకోవడం నుంచి తండ్రికి మించిన తనయుడు అనిపించుకునే స్థాయి వరకు చేరుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఆర్ఆర్ఆర్ సినిమాతో టాలీవుడ్ నుంచి హాలీవుడ్ స్థాయి వరకు ఇమేజ్ ని పెంచుకుంటూ వెళ్లిన రామ్ చరణ్.. ప్రేక్షకుల చేత గ్లోబల్ స్టార్ అనిపించుకుంటున్నారు. ఇక రామ్‌చ‌ర‌ణ్ తాజాగా డాక్టరేట్‌ అందుకున్నారు.

త‌మిళనాడు చెన్నైలోని వేల్స్‌ యూనివర్సిటీ నుంచి శ‌నివారం రామ్ చరణ్ గౌరవ డాక్టరేట్‌ అందుకున్నారు. ఇండియ‌న్ సినీ పరిశ్రమకి చేసిన సేవలకు గాను ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ (ఏఐసీటీఈ) అధ్యక్షుడు డీజీ సీతారాం చేతుల మీదుగా రామ్ చరణ్ ఈ గౌరవ పట్టా అందుకున్నారు. అయితే రామ్ చ‌ర‌ణ్ డాక్టరేట్ అందుకోవ‌డంపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా స్పందించాడు.

వేల్స్ యూనివర్సిటీ నుంచి రామ్ చరణ్ గౌరవ డాక్టరేట్ అందుకున్నారు. ఇది తనను ఓ తండ్రిగా ఎమోషనల్ గా, గర్వించేలా చేస్తుంది. ఇదో ఉత్తేజకరమైన క్షణం. పిల్లలు వారి విజయాలను అధిగమించినప్పుడే ఏ తల్లిదండ్రులకైనా నిజమైన ఆనందం. రామ్ చరణ్ చాలా స్థిరత్వంతో ఇది సాధించాడని, మరింత ముందుకు, ఉన్నత శిఖరాలకు వెళ్లాలని ఆకాంక్షించారు. లవ్ యూ మై డియర్ డా.రామ్ చరణ్ అని చిరు తన ట్వీట్ లో వెల్ల‌డించారు.

Vels University Tamilnadu, the renowned academic institution bestowing an Honorary Doctorate on @AlwaysRamcharan makes me feel emotional and proud as a father. It is an exhilarating moment.

True happiness for any parent is when the offspring outperforms their achievements. And… pic.twitter.com/OFuzYc80gq

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) April 13, 2024