ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమాతో పాన్‌ ఇండియా బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్నాడు మెగాపవర్‌ స్టార్ రాంచరణ్ (Ram Charan)‌. ఈ సినిమాతో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ పెంచేసుకున్నాడు. ఈ చిత్రం రాంచరణ్‌కు వెస్టర్న్ ఆడియెన్స్ ను కూడా సంపాదించి పెట్టింది. ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ సినిమా వల్ల పెరిగిన క్రేజ్‌తో పలు బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్స్‌ లో భాగస్వామిగా మారిపోయాడు రాంచరణ్‌. సోషల్ మీడియాలో చురుకుగా ఉండే రాంచరణ్‌ టైం దొరికినపుడల్లా తన సతీమణి ఉపాసన (Upasana Konidela)‌తో కలిసి సందడి చేస్తుంటాడని తెలిసిందే.

ఈ స్టార్ కపుల్‌ ఇవాళ హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించిన FormulaE Raceలో సందడి చేశారు. స్టైలిష్, హ్యాండ్ సమ్‌ బ్లాక్ జాకెట్‌ లుక్‌లో రాంచరణ్‌, బ్లూ డ్రెస్‌లో ఉపాసన స్టైలిష్ గాగుల్స్‌తో ఫార్ములా ఈ రేసుకు హాజరయ్యారు. ఈ ఫొటోలు ఇపుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. రాంచరణ్‌ ప్రస్తుతం శంకర్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఆర్‌సీ 15 చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. ఇటీవలే న్యూజిలాండ్ షూటింగ్ షెడ్యూల్‌ను పూర్తి చేసుకుంది ఆర్‌సీ 15. ఎస్ థమన్ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్‌ రాజు రీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిస్తున్నారు.

పొలిటికల్‌ థ్రిల్లర్ జోనర్‌ నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ భామ కియారా అద్వానీ, రాజోల్ భామ అంజలి, నవీన్‌ చంద్ర, సముద్రఖని,ఎస్‌జే సూర్య కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. రాంచరణ్‌ మరోవైపు ఉప్పెన ఫేం బుచ్చిబాబు సానతో సినిమాకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు.

FormulaE రేసులో రాంచరణ్‌, ఉపాసన సందడి..

ROYAL #RamCharan 🦁 HAIR GOALS🤩💥

AT #FormulaE Event Hyderabad with Upasana garu, Cousins and in laws. pic.twitter.com/BgYl1fK1Y2

— Ujjwal Reddy (@HumanTsunaME) December 11, 2022