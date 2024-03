March 7, 2024 / 06:43 PM IST

Lal Salaam | ఐశ్వర్య రజినీకాంత్ డైరెక్షన్‌లో తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) నటించిన చిత్రం లాల్‌సలామ్‌ (Lal Salaam). ఈ మూవీలో విష్ణు విశాల్, విక్రాంత్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఫిబ్రవరి 9న భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన లాల్‌సలామ్‌ (Lal Salaam) ఊహించని విధంగా ఫ్లాప్‌ టాక్‌ మూటగట్టుకుంది. అయితే సినిమా ఫెయిల్యూర్‌కు కారణం రజినీకాంతేనంటోంది ఐశ్వర్య రజినీకాంత్ (Rajinikanth)‌.

ఈ విషయమై ఓ చిట్‌చాట్‌లో ఐశ్వర్య మాట్లాడుతూ.. ముందుగా సినిమాలో మోయినొద్దీన్‌ భాయ్‌ రోల్‌ కోసం రజినీకాంత్‌కు 10 నిమిషాలు కామియోను ప్లాన్ చేశాం. అయితే రజనీకాంత్‌ స్టార్‌డమ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయన ప్రజెంటేషన్‌కు సంబంధించి స్క్రిప్ట్‌లో కొన్ని మార్పుచేర్పులు చేసి.. స్లో మోషన్‌-ఫైట్‌ సీన్‌ లాంటి కమర్షియల్‌ ఎలిమెంట్స్‌ను యాడ్‌ చేశాం. ఈ మార్పులన్నీ సినిమా పరాజయానికి కారణమయ్యాయి.

ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై సుభాస్కరణ్‌ నిర్మించగా.. ఏఆర్ రెహమాన్‌ సంగీతం అందించాడు. ‘3’ మూవీతో డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఐశ్వర్య రజినీకాంత్‌. ఆ తర్వాత ‘వాయ్‌ రాజా వాయ్‌’, ‘సినిమా వీరన్‌’ సినిమాలు తెరకెక్కించింది. చాలా కాలం తండ్రీకూతుళ్ల కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఫెయిల్యూర్ టాక్ మూటగట్టుకోవడంతో అభిమానులంతా నిరాశలో మునిగిపోయారు.

రజినీకాంత్‌ ప్రస్తుతం జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ దర్శకత్వంలో తలైవా 170 (Thalaivar 170) చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. లైకా ప్రొడక్షన్స్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. మరోవైపు లోకేశ్ కనగరాజ్‌ డైరెక్షన్‌లో తలైవా 171లో కూడా నటిస్తున్నాడు.

