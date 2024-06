June 3, 2024 / 07:06 PM IST

Rajinikanth | కర్ణాటకలో జన్మించి.. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీతోపాటు అంతర్జాతీయ భాషల్లో సైతం సూపర్ స్టార్‌డమ్‌ సంపాదించుకున్న అతి కొద్ది మంది లెజెండరీ యాక్టర్లలో ఒకరు రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) . సినీ పరిశ్రమలో నాలుగున్నర దశాబ్దాలకుపైగా విజయవంతమైన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ సూపర్‌స్టార్‌గా తిరుగులేని ఇమేజ్‌ సొంతం చేసుకున్నారు. ఏడు పదుల వయస్సు దాటినా అభిమానుల కోసం విశ్రాంతి తీసుకోకుండా బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలు చేస్తూ టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు.

మలేషియాలో తలైవాకు ఏ రేంజ్‌లో ఫ్యాన్ బేస్‌ ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. తాజాగా మలేషియాలో హబిబీ లాంజ్‌ వెస్టర్న్‌ రెస్టారెంట్‌ గోడలపై డిజైన్‌ చేసిన ఫొటోల్లో ఫుట్ బాల్‌ దిగ్గజాలు క్రిస్టియానో రొనాల్డో, డిగో మారడోనా, విప్లవ కారుడు చేగువేరా లాంటి వరల్డ్‌క్లాస్‌ సెలబ్రిటీల పక్కనే రజినీకాంత్‌ స్టిల్‌ కూడా ఉండటం తలైవా సూపర్‌క్రేజ్‌ ఏంటో మరోసారి రుజువు చేస్తుంది. భారతీయులంతా గర్వించదగ్గ వీడియో.. అంటూ ఓ నెటిజన్‌ షేర్ చేసిన విజువల్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి.

#Rajinikanth is the only hero in #India who has huge popularity all over the world. #Thalaivar photo is displayed among the World leaders at Habebee Lounge Western Restaurant #Malaysia.

Rajinikanth: The pride of Indians🔥#Vettaiyan #Coolie #ExitPoll #UCLfinal #ElectionResults pic.twitter.com/QfkPTuGC5Z

