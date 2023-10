Rajinikanth Amitab Bachchan Still From Thalaivar 170 Goes Viral

Thalaivar 170 | తలైవా 170 సెట్స్‌లో రజినీకాంత్‌, బిగ్‌ బీ.. నయా స్టిల్ అదిరిందంతే

Thalaivar 170 | తమిళ సూపర్‌స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి తలైవా 170 (Thalaivar 170). జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ (TJ Gnanavel) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

October 29, 2023 / 03:53 PM IST

Thalaivar 170 | తమిళ సూపర్‌స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) ప్రస్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి తలైవా 170 (Thalaivar 170). జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ (TJ Gnanavel) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ (Lyca Productions) బ్యానర్‌పై సుబాస్కరన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ మెగాస్టార్ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

తాజాగా సెట్స్‌లో నుంచి ఓ ఫొటోను షేర్ చేసి.. సినిమాపై సూపర్ హైప్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నారు మేకర్స్‌. సూపర్ స్టార్‌, షెహన్‌ షా తలైవా 170 సెట్స్‌లో కలిస్తే.. షూటింగ్‌ స్పాట్‌లో రజినీకాంత్‌, అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ స్టిల్‌ను షేర్ చేశారు. బిగ్ బీ ఫోన్‌లో చూస్తుంటే పక్కనే ఉన్న తలైవా నవ్వుతూ కనిపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడీ స్టిల్ నెట్టింట తెగ వైరల్ అవుతోంది. తలైవా 170 ముంబై షెడ్యూల్ పూర్తయింది. నెక్ట్స్ షెడ్యూల్ అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

ఈ మూవీలో గురు ఫేం రితికా సింగ్ ఈ చిత్రంలో వన్ ఆఫ్ ది ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. రితికా సింగ్‌ (Ritika Singh)ను టీంలోకి స్వాగతం పలుకుతూ లైకా ప్రొడక్షన్స్ టీం రిలీజ్ చేసిన లుక్ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రానికి బాలీవుడ్ అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. తలైవా 170 మూవీ 2024లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

జైభీమ్‌ లాంటి సామాజిక సందేశాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన జ్ఞానవేళ్‌ సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఇద్దరు లెజెండరీ యాక్టర్లను ఎలాంటి పాత్రల్లో చూపించబోతున్నాడన్నది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. రజినీకాంత్‌ మరోవైపు కూతురు ఐశ్వర్య రజినీకాంత్‌ దర్శకత్వంలో లాల్‌సలామ్‌లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీ పొంగళ్‌ 2024 కానుకగా విడుదల కానుంది. రజినీకాంత్‌ మరోవైపు స్టార్ డైరెక్టర్‌ లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ దర్శకత్వంలో తలైవా 171 కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు.

తలైవా 170 సెట్స్‌లో..

తలైవా 170లో రితికా సింగ్‌

దుషారా విజయన్‌కు వెల్‌కమ్‌..

#Thalaivar170 Casting Buzz🔥

– AmitabhBachchan ✅

– Nani

– FahadhFaasil

– ManjuWarrior

Along with Superstar #Rajinikanth🌟 Seems TJGnanavel is making something bigger this time 💯💥 pic.twitter.com/yW5geJjcZ1 — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) August 4, 2023