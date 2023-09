September 17, 2023 / 06:47 PM IST

Rajinikanth | రీసెంట్‌గా జైలర్‌ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తున్నాడు తమిళ సూపర్‌స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth). జైలర్‌ సక్సెస్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్న రజినీకాంత్‌ ప్రస్తుతం తలైవా 170 (Thalaivar 170) పై ఫోకస్ పెట్టారు. జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ (TJ Gnanavel) డైరెక్షన్‌లో ఈ సినిమా రాబోతుంది. మరోవైపు లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (lokesh kanagaraj)తో తలైవా 171 (Thalaivar 171)కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. ఇవాళ కోయంబత్తూర్‌ ఎయిర్‌పోర్టులో సందడి చేశారు రజినీకాంత్‌.

అభిమానులు, ఫాలోవర్లు పెద్ద సంఖ్యలో ఎయిర్‌పోర్టు వద్దకు వచ్చారు. చాలా కాలం తర్వాత అభిమానుల మధ్య ఫు హ్యాపీ మూడ్‌లో కనిపించారు తలైవా. లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీని ప్రేక్షకులు చూడటానికి కొంత సమయం పడుతుంది. టీజే జ్ఞానవేళ్‌ డైరెక్షన్‌లో చేస్తున్న సినిమా పూర్తయ్యాకే లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ సినిమాపై ఫోకస్ పెట్టబోతున్నానని చెప్పారు. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ డైరెక్షన్‌లో సినిమా చాలా బాగా వస్తుందని, అభిమానులు కొంతకాలం వేచి చూడాలని మీడియా ప్రశ్నకు సమాధానంగా చెప్పారు.

తలైవా 170 చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ (Lyca Productions) బ్యానర్‌పై సుబాస్కరన్‌ నిర్మిస్తున్నారు. అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. తలైవా 170 చిత్రంలో విలన్‌గా మలయాళ స్టార్ హీరో ఫహద్‌ ఫాసిల్‌ (Fahadh Faasil) ను ఫైనల్ చేశారని వార్తలు వస్తుండగా.. దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఇప్పటివరకు నడుస్తున్న ప్రకారం తలైవా 170 2024లో థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

ఎయిర్‌పోర్టులో రజినీకాంత్..

Fresh from #Jailer SUCCESS superstar #Rajinikanth today:#Thalaivar171 will definitely come out well, with his trade mark laughter. He also said, we will have to wait and watch.

Further added, works for #LokeshKanagaraj film will commence after the completion of #Thalaivar170… pic.twitter.com/mKGxVy3TLH

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) September 17, 2023