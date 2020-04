అర్జున్ రెడ్డి సినిమాతో అంద‌రి దృష్టిని త‌న వైపుకు తిప్పుకున్న క్రేజీ డైరెక్ట‌ర్ సందీప్ రెడ్డి వంగా. తొలి సినిమాతో మంచి హిట్ కొట్టిన ఈ ద‌ర్శ‌కుడు త‌న రెండో సినిమాగా హిందీలో అర్జున్ రెడ్డిని హిందీలో క‌బీర్ సింగ్ పేరుతో తెర‌కెక్కించాడు. ఈ చిత్రం కూడా మంచి విజ‌యం సాధించింది. ప్ర‌స్తుతం లాక్‌డౌన్ కార‌ణంగా ఇంటికే ప‌రిమిత‌మైన ఈ ద‌ర్శ‌కుడు త‌న శ్రీమ‌తికి అన్ని ప‌నుల‌లో తోడుగా ఉండాల‌ని భావిస్తున్నాడు. అంతేకాక మిగ‌తా వారిని కూడా ఇలా చేయ‌మ‌ని కోరుకుంటున్నాడు.



లాక్‌డౌన్ వ‌ల‌న ఇంటికి ప‌ని మ‌నుషులు కూడా రాక‌పోవ‌డంతో గృహిణిల‌పై భారం పెర‌గుతుంది. దీనిని గ్ర‌హించిన సందీప్ రెడ్డి వంగా బీ ది రియ‌ల్‌మ్యాన్ అనే ఛాలెంజ్ మొద‌లు పెట్టాడు. ఇందులో భాగంగా గిన్నెలు కడగడం, ఇంటిని శుభ్రం చేయడం.. అద్దాలను తూడ్చడం చేస్తున్నాడు సందీప్‌. నిజమైన భ‌ర్త‌ తన భార్యను చక్కగా చూసుకుంటాడని.. ఈ కష్టకాలంలో ఇంట్లో పనిచేసేవారు లేనందున ఇంట్లో ఆడవారికి తోడుగా మ‌నం ఉండాలనీ సూచించాడు.

ఈ విషయాన్ని రాజమౌళి అందరికి చేరవేసేలా చూడాలని ఆయన్ను ట్విట్టర్‌లో టాగ్ చేశాడు సందీప్‌. ఎవరైతే ఇంట్లో ఆడవారికి వివిధ పనుల్లో సహాయం చేస్తారో వారు ఓ వీడియో కూడా పోస్ట్ చేసి మిగితా వారికి స్పూర్తిని అందించాలని కోరాడు.సందీప్ ఛాలెంజ్‌ని వెంట‌నే యాక్సెప్ట్ చేసిన రాజ‌మౌళి.. ఇంట్లో ఆడ‌వారికి మ‌నం తోడుగా ఉండాల్సిన స‌మ‌యం. రేపు మా ఇంట్లో చేస్తున్న ప‌నుల‌కి సంబంధించిన వీడియో షేర్ చేస్తాన‌ని చెప్పారు జ‌క్క‌న్న‌.

It is important we share the work load at home and I will post my home workout tomorrow... #BetheREALMAN https://t.co/cFxRikiJJE