August 31, 2023 / 01:41 PM IST

Raghava Lawrence | ప్రముఖ కోలీవుడ్ నటుడు, దర్శకుడు రాఘవ లారెన్స్ (Raghava Lawrence) గురించి పెద్దగా పరిచయం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తనదైన శైలిలో నటుడుగా, దర్శకుడుగా, డ్యాన్స్ మాస్టర్‌గా లారెన్స్ రాణించాడు. అయితే లారెన్స్ రాఘవేంద్ర స్వామీకి పరమ భక్తుడు అన్న విష‌యం తెలిసిందే. అందుకనే తన పేరుని రాఘవ లారెన్స్‌గా మార్చుకున్నట్లు పలు సందర్భాల్లో చెప్పాడు. కాగా నేడు రాఘవేంద్ర స్వామి 365వ ఆరాధన దినోత్సవం(Raghavendra Swami’s 365th Aradhana day). ఈ సందర్భంగా.. రాఘవేంద్ర స్వామిని ప్రార్థిస్తు లారెన్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు పెట్టాడు.

”ఈ రోజు కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో అలాగే తిరుమల్లైవయల్ అంబత్తూరులోని నా రాఘవేంద్ర స్వామి ఆలయంలో శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామివారి 365వ ఆరాధన దినోత్సవం. ఈ పవిత్రమైన రోజున, అందరికి మంచి ఆరోగ్యంకోసం రాఘవేంద్ర స్వామిని ప్రార్థిస్తున్నాను. అందరిపై రాఘవేంద్ర ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. #సేవయే దేవుడు” అంటూ ట్విట్ట‌ర్‌లో రాసుకోచ్చాడు.

Today is Sri Raghavendra Swami’s 365th Aradhana day which is celebrated in Mantralayam and also at my Ragavendra swami temple in Ambattur.

On this auspicious day,

I pray to ragavendra swamy for everyone’s wellness and good health.

I want everyone to have his blessings.… pic.twitter.com/AAoacVMZMl

— Raghava Lawrence (@offl_Lawrence) August 31, 2023