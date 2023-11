Radhika kumaraswamy | కర్ణాటక మాజీ సీఏం వైఫ్ స్పీడ్‌ మాములుగా లేదుగా.. ఒకేసారి రెండు క్రేజీ ప్రాజెక్టులు

November 13, 2023 / 04:09 PM IST

Radhika kumaraswamy | కర్ణాటక మాజీ ముఖ్యమంత్రి కుమారస్వామి భార్య కన్నడ ప్రముఖ నటి రాధికా కుమారస్వామి (Radhika kumaraswamy) ప్రధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా పాన్ ఇండియ‌న్ మూవీ ‘అజాగ్ర‌త్త'(Ajaratha). ‘ది షాడోస్ బిహైండ్ ద క‌ర్మ’ అనేది ఉప‌శీర్షిక‌. మైథ‌లాజిక‌ల్ ఫాంట‌సీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతోన్న ఈ సినిమాకు శ‌శిధ‌ర్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ మూవీ ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది.

ఇదిలా ఉంటే.. ఆదివారం రాధిక కుమార‌స్వామి బర్త్ డే సంద‌ర్భంగా ఈ మూవీ నుంచి ఆమె ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌లో ఏరుపు రంగు చీర ధ‌రించి ఒంటినిండా బంగారు న‌గ‌ల‌తో న‌వ్వుతూ.. ట్రెడిష‌న‌ల్ లుక్‌లో రాధిక క‌నిపిస్తుంది. ఇక చిత్రంతో బాలీవుడ్ న‌టుడు శ్రేయాస్ త‌ల్ఫ‌డే సౌత్ ఇండ‌స్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వ‌బోతుండ‌గా.. సునీల్‌, రావుర‌మేష్ త‌దిత‌ర‌లు కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

మ‌రోవైపు రాధికా కుమారస్వామి న‌టిస్తున్న ఇంకో క్రేజీ ప్రాజెక్టు ‘భైరా దేవీ’. ఈ సినిమా నుంచి కూడా రాధిక బర్త్ డే సందర్భంగా స్పైష‌ల్ పోస్ట‌ర్‌తో పాటు మేక‌ర్స్ వీడియో విడుద‌ల చేశారు. ఇక భైరా దేవీ మూవీలో రాధిక ఓ అఘోరగా కనిపించనుంది. ఈ రెండు పోస్ట‌ర్‌లు ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

Here’s to another year of success, happiness, and amazing adventures for @RadhikaKumaraswamy! 🎂 #HBDRadhikaKumaraswamy pic.twitter.com/SzHdDMWkO2

— Akshay Pratap Singh 🇮🇳🇮🇳 (@akshay_1111997) November 12, 2023