Pushpa The Rule | గెట్‌ రెడీ ఫర్‌ పుష్ప ది రూల్‌ ఐటమ్‌ సాంగ్‌.. అల్లు అర్జున్ టీం ఎక్కడుందో తెలుసా..?

January 9, 2024 / 06:59 PM IST

Pushpa The Rule | టాలీవుడ్‌తోపాటు పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో ఒకటి పుష్ప.. ది రూల్‌ (Pushpa The Rule). సుకుమార్ (Sukumar)‌ దర్శకత్వంలో పుష్ప ది రైజ్‌కు కొనసాగింపుగా వస్తోన్న ఈ మూవీలో అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. బాక్సాఫీస్‌ను రూల్ చేసేందుకు పుష్ప ది రూల్‌ 2024 ఆగస్టు 15న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుందని మేకర్స్ ఇప్పటికే అప్‌డేట్ అందించారని తెలిసిందే.

పుష్ప ది రైజ్‌లో సమంత హాట్ హాట్‌ స్టెప్పులతో ఊ అంటావా సాంగ్‌ ఇండస్ట్రీని ఏ రేంజ్‌లో షేక్ చేసిందో తెలిసిందే. ఇప్పుడు పుష్ప.. ది రూల్‌ నుంచి మరో అదిరిపోయే ఐటంసాంగ్‌ రాబోతుంది. సీక్వెల్‌లో వచ్చే ఈ పాటలో బాలీవుడ్ భామలు దిశాపటానీ, కృతిసనన్‌ మెరువనున్నారు. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం అల్లు అర్జున్‌, కృతిసనన్‌, దిశాపటానీపై వచ్చే ఈ సాంగ్‌ను రామోజీఫిలిం సిటీలో చిత్రీకరిస్తున్నారు. బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేయడానికి పుష్ప రాజ్ మళ్లీ వస్తున్నాడు.. అంటూ మేకర్స్ షేర్ చేసిన లుక్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

సీక్వెల్‌లో ఫహద్‌ ఫాసిల్, జగదీష్‌ ప్రతాప్ బండారి, జగపతిబాబు, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌, సునీల్‌, అనసూయ భరద్వాజ్‌, రావు రమేశ్‌, ధనంజయ, షణ్ముఖ్‌, అజయ్‌, శ్రీతేజ్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సుకుమార్‌ అండ్‌ టీం ఫస్ట్ పార్టును మించేలా ఇరగదీసే కొత్త హుక్ స్టెప్స్‌ రెడీ చేసినట్టు ఇప్పటికే ఓ న్యూస్ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రానికి రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ మరోసారి అదిరిపోయే ఆల్బమ్‌ రెడీ చేస్తున్నట్టు టాక్‌. ఫస్ట్‌ పార్టులో శ్రీవల్లిగా నటించిన కన్నడ సోయగం రష్మిక మందన్నా రెండో పార్టులో కూడా సందడి చేయబోతుంది.

Exclusive : #Pushpa2TheRule Again Item Song For Bollywood Actress Join ✅

Shooting Going On “Ramoji Film City”#Pushpa2 Item Song dancing #KritiSanon And #DishaPatani are being bandied about. #Samantha This Part 🚫 Join#PushpaTheRule #AlluArjun… pic.twitter.com/plKjPValrJ

