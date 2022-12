December 1, 2022 / 05:58 PM IST

టాలీవుడ్ స్టార్ కాంబినేషన్‌ అల్లు అర్జున్‌ (Allu Arjun)-సుకుమార్‌ (Sukumar) టీం ప్రస్తుతం రష్యాలో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. పుష్ప.. ది రైజ్‌ (Pushpa..The Rise) రష్యాలో ప్రీమియర్ అవుతున్న నేపథ్యంలో హీరో, డైరెక్టర్‌తోపాటు రష్మిక మందన్నా, నిర్మాతలు, మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ టీం రష్యా వీధుల్లో సందడి చేస్తోంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌లో తెరకెక్కిన పుష్ప..ది రైజ్‌ రష్యన్‌ బాక్సాఫీస్‌ను కూడా షేక్ చేసేలా ప్రచార కార్యక్రమాల స్పీడ్ పెంచింది టీం.

ఈవెంట్స్‌కు హాజరవుతూ, మీడియాతో చిట్‌ చాట్‌ చేస్తూ చిత్ర విశేషాలు పంచుకుంటోంది సుకుమార్‌ టీం. పుష్ప డిసెంబర్ 1 (నేడు)న మాస్కో గ్రాండ్‌ ప్రీమియర్స్ కొనసాగుతుండగా.. డిసెంబర్ 3న సెయింట్ పీటర్స్ బర్గ్‌లో ప్రీమియర్స్ ఉండనున్నాయి. పుష్ప టీం రష్యా ప్రమోషనల్ ఈవెంట్ స్టిల్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన పుష్ప రష్యన్‌ లాంగ్వేజ్‌ ట్రైలర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది.

మరోవైపు త్వరలోనే సుకుమార్‌, అల్లు అర్జున్‌ సీక్వెల్‌ పార్టు పుష్ప ..ది రూల్‌ (Pushpa 2) తో బిజీ కాబోతున్నారు. సీక్వెల్‌ను భారీ స్థాయిలో ఫస్ట్‌ పార్టును మించి తెరకెక్కించేందుకు ప్లాన్ రెడీ చేశారు మేకర్స్‌. పుష్ప 2లో కూడా కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

రష్యా వీధుల్లో రష్మిక సందడి ఇలా.. వీడియో

రష్యా ప్రమోషన్స్ లో పుష్ప టీం..

