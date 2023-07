July 15, 2023 / 02:54 PM IST

Project-K Movie Glimps | ఒక భారతీయ సినిమా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కామిక్ కాన్‌లో తొలిసారి ఎంట్రీ ఇవ్వడం అనేది ప్రభాస్‌ అభిమానులనే కాదు టాలీవుడ్‌ సినీ ప్రియులందరనీ తీవ్ర ఎగ్‌జైట్‌మెంట్‌కు గురి చేస్తుంది. ఎందరో మహామహులకు సాధ్యం కానీ ఈ ఫీట్‌ను తెలుగు టీమ్‌ సాధించడం నిజంగా గొప్ప విషయమే. మార్వెల్, డీసీ లాంటి సంస్థలు వాళ్ల సినిమాలను ఇక్కడే ప్రమోట్‌ చేసుకుంటారు. ఇక ఇప్పుడు ఇదే వేదికపై ఒక తెలుగు సినిమా ప్రమోషన్‌లు స్టార్ట్‌ చేసిందంటే ఆశా మాశీ కాదు. అమెరికాలో జూలై 20న జరిగే ఈ వేడుకలో ప్రాజెక్ట్‌ టైటిల్‌తో పాటు గ్లింప్స్‌ను కూడా మేకర్స్‌ విడుదల చేయనున్నారు.

తాజాగా దీనికి సంబంధించిన బిగ్‌ అప్‌డేట్‌ను చిత్రయూనిట్‌ వెల్లడించింది. కాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్‌ను జూలై 20న యూఎస్‌ఏలో జూలై 21న ఇండియాలో విడుదల చేస్తున్నట్లు మేకర్స్‌ ప్రకటించారు. ఈ వేడుకకు ప్రభాస్‌తో పాటు కమల్‌హాసన్‌, నాగ్ అశ్విన్‌, దీపికా, బిగ్‌బి అమితాబ్‌ హాజరు కానున్నారు. ఇప్పటివరకు కేవలం ప్రధాన పాత్రల చేతులను మాత్రమే చూపించిన మేకర్స్‌ ఇప్పుడు గ్లింప్స్‌ను రిలీజ్‌ చేయబోతుండటంతో అందరిలోనూ అమితాసక్తి నెలకొంది. సంక్రాంతిని టార్గెట్‌ చేసుకున్నా.. షూటింగ్‌ ఇంకా చాలా పెండింగ్‌ ఉండటంతో అది సాధ్యమయ్యేలా కనిపించడం లేదు.

టైమ్‌ ట్రావెల్‌ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను మహానటి ఫేమ్‌ నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ప్రభాస్‌కు జోడీగా దీపికా పదుకొనే, దిశా పటానీ నటిస్తున్నారు. బిగ్‌బీ అమితాబ్‌ కీలకపాత్రలో నటిస్తున్న ఈ సినిమాలో కమల్‌ హాసన్‌ ప్రతినాయకుడి పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. వైజయంతీ బ్యానర్‌పై అశ్వినీదత్‌ అత్యంత భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు.

The world awaits the ultimate showdown.

Brace yourselves for a glimpse into the world of #ProjectK on July 20 (USA) & July 21 (INDIA).

— Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 14, 2023