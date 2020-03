విప‌త్తు వ‌చ్చిన ప్ర‌తీసారి టాలీవుడ్ చిత్ర ప‌రిశ్ర‌మ త‌మ వంతు సాయాన్ని అందిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. తాజాగా క‌రోనా పోరాటానికి సంబంధించిన కార్య‌క్ర‌మాల‌కి సాయం అందించేందుకు సెల‌బ్రిటీలు త‌మ వంతు సాయాన్ని అందిస్తున్నారు. కొద్ది సేపటి క్రితం అల్లు అర్జున్ తెలంగాణ‌, ఆంధ్రప్ర‌దేశ్, కేర‌ళ రాష్ట్రాల‌కి రూ. 1.25 కోట్లు ఇస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించారు. ఇక థ‌మ‌న్ హైద‌రాబాద్‌, చెన్నైలోని మ్యుజీషియ‌న్స్‌కి రూ. 5 లక్ష‌ల‌ విరాళం అందించ‌నున్న‌ట్టు తెలియ‌జేశారు.

ఇక హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ నిర్మాత రాధాకృష్ణ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల‌కి క‌లిపి రూ. 20 ల‌క్ష‌ల ఆర్ధిక సాయం చేయ‌నున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించారు. ఆప‌ద స‌మ‌యంలో ఆదుకోవ‌డం మా బాధ్య‌త‌. అంద‌రం క‌లిసి క‌రోనాని త‌ర‌మికొడ‌దాం అని పిలుపునిచ్చారు చిన‌బాబు. కాగా, ఎన్టీఆర్ 30వ చిత్రం త్రివిక్ర‌మ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్క‌నుండగా, ఈ చిత్రాన్ని రాధాకృష్ణ నిర్మించ‌నున్నారు. మ‌రోవైపు మైత్రిమూవీ మేక‌ర్స్ సంస్థ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల‌కి క‌లిపి రూ. 20 ల‌క్ష‌ల విరాళం ఇస్తున్న‌ట్టు ప్ర‌క‌టించారు.



Producers of @MythriOfficial decided to donate 10 Lakhs each to Telangana and Andhra Pradesh governments. And asking everyone to maintain #SocialDistancing to stay safe from #COVID2019#CoronavirusIndia #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/BsESqKrHI5