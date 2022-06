June 10, 2022 / 01:08 PM IST

చంద‌మామ క‌థ‌లు సినిమాతో డైరెక్ట‌ర్‌గా త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు ప్ర‌వీణ్ స‌త్తారు (Praveen Sattaru). ఆ త‌ర్వాత రాజ‌శేఖ‌ర్‌తో పీఎస్వీ గ‌రుఢ‌వేగ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కించి మంచి బ్రేక్ ఇచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం నాగార్జున (Nagarjuna)తో ది ఘోస్ట్ (The Ghost) సినిమా చేస్తున్నాడీ ద‌ర్శ‌కుడు. ఈ యువ ద‌ర్శ‌కుడు ఘోస్ట్ సినిమా విడుద‌ల కాక‌ముందే మ‌రో ప్రాజెక్టు ప్ర‌క‌టించి..టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలిచాడు. ప్రొడ‌క్ష‌న్ నంబ‌ర్ 2 (Praveen Sattaru)గా రాబోతున్న ఈ ప్రాజెక్టును ప్ర‌ణ‌తి రెడ్డి నిర్మిస్తున్నారు.

జీ5 ఒరిజిన‌ల్ (Praveen Sattaru)గా వ‌స్తున్నఈ ప్రాజెక్టు వెబ్ మూవీనా లేదంటే సిరీస్ అనే దానిపై రాబోయే రోజుల్లో ప్ర‌వీణ స‌త్తారు టీం నుంచి క్లారిటీ రానుంది. దీనికి సంబంధించి మ‌రిన్ని వివ‌రాల‌పై త్వ‌ర‌లోనే స్ప‌ష్ట‌త రానుంది. కాగా ప్ర‌వీణ్ స‌త్తారు మ‌రోవైపు వ‌రుణ్ తేజ్‌తో ఓ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్న‌ల్ ఇచ్చాడు. త్వ‌ర‌లోనే ఈ చిత్రం సెట్స్ పైకి వెళ్ల‌నుంది. యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్ జోన‌ర్‌లో తెర‌కెక్కుతున్న ది ఘోస్ట్ ఆగ‌స్టులో థియేట‌ర్ల‌లో సంద‌డి చేయనుంది.

సోనాల్ చౌహాన్ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో న‌టిస్తోంది. భర‌త్‌-సౌర‌భ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కాగా..ధ‌ర్మేంద్ర కాక‌రాల ఎడిటింగ్. నారాయ‌ణ్ దాస్ కే నారంగ్‌, పీ రామ్మోహ‌న్ రావు, శ‌ర‌త్ మ‌రార్ నిరిస్తున్నారు.

Happy to be associating with @ipranathireddy of @thefilmrepublic for the biggest Original ever on @ZEE5Telugu 🙏👍👏 https://t.co/TMI2cqX8P4

— Praveen Sattaru (@PraveenSattaru) June 9, 2022