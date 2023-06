June 19, 2023 / 03:11 PM IST

Salaar | పాన్ ఇండియా స్టార్‌ హీరో ప్రభాస్‌ (Prabhas) నటిస్తున్న యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌ ప్రాజెక్ట్‌ సలార్‌ (Salaar). కేజీఎఫ్‌ ఫేం ప్రశాంత్‌ నీల్‌ (Prashanth Neel) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో శృతిహాసన్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. మాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్‌ కీ రోల్‌ పోషిస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం షూటింగ్ దశలో ఉన్న సలార్‌ గురించి అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపే ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తోన్న టీజర్‌ లాంఛ్‌కు టైం ఫిక్సయినట్టు సమాచారం.

సలార్‌ టీజర్‌/ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్ ను ఈ నెల చివరలో లేదా జులై మొదటివారంలో విడుదల చేసేందుకు రెడీ అవుతున్నట్టు సమాచారం. మోస్ట్‌ అవెయిటెడ్‌ కాంబోలో వస్తున్న సలార్‌ నుంచి రాబోతున్న టీజర్‌ ఎలా ఉండబోతుందోనని ఎక్జయిటింగ్‌కు లోనవుతున్నారు మూవీ లవర్స్‌. 2023 సెప్టెంబర్ 28న సలార్ విడుదల కానుంది. సలార్‌ రెండు పార్టులుగా రాబోతుండగా.. సీక్వెల్ ప్రాజెక్ట్‌ ఎప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తుందనేది తెలియాల్సి ఉంది.

హోంబ్యానర్‌ హోంబలే ఫిలిమ్స్ పై విజయ్ కిరగందూర్‌ సలార్ ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ప్రభాస్‌ నటించిన ఆదిపురుష్‌ జూన్‌ 16న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కాగా.. మంచి వసూళ్లు రాబడుతోంది. ప్రభాస్‌ దీంతోపాటు నాగ్‌ అశ్విన్‌ డైరెక్షన్‌ లో ప్రాజెక్ట్‌ K, మారుతి డైరెక్షన్‌లో రాజా డీలక్స్ చిత్రాల్లో నటిస్తున్నాడు. ఈ రెండు ప్రాజెక్టులు కూడా షూటింగ్ దశలో ఉన్నాయి.

#Salaar Teaser to likely release by this month End/First week of July 🔥

One of the most expected movie in the combo of #Prabhas & #PrashanthNeel 🤞💥 pic.twitter.com/zMln1fB61K

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) June 19, 2023