Prabhas Kalki 2898 Ad Update With New Stylish Look Goes Viral

Kalki 2898 AD | ప్రభాస్‌ నయా స్టైలిష్‌ లుక్‌తో కల్కి 2898 ఏడీ స్టన్నింగ్ అప్‌డేట్‌

Kalki 2898 AD | గ్లోబల్‌ స్టార్‌ ప్రభాస్ (Prabhas) నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్ పాన్ ఇండియా చిత్రాల్లో ఒకటి కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD). మూవీ లవర్స్, అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న టైటిల్‌, గ్లింప్స్ వీడియోను ఇటీవలే విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వ్యూస్ పంట పండిస్తూ టాక్ ఆఫ్‌ ది గ్లోబల్‌ ఇండస్ట్రీగా మారింది.

December 10, 2023 / 10:10 AM IST

Kalki 2898 AD | అభిమానులకు ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌ ఇస్తూ ఫుల్ జోష్‌ నింపుతున్నాడు ప్రభాస్ (Prabhas) . ఈ గ్లోబల్‌ స్టార్‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్ పాన్ ఇండియా చిత్రాల్లో ఒకటి కల్కి 2898 ఏడీ (Kalki 2898 AD). మహానటి ఫేం నాగ్‌ అశ్విన్‌ దర్శకత్వం సైన్స్ ఫిక్షన్‌ జోనర్‌లో వస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి మూవీ లవర్స్, అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న టైటిల్‌, గ్లింప్స్ వీడియోను ఇటీవలే విడుదల చేయగా.. నెట్టింట వ్యూస్ పంట పండిస్తూ టాక్ ఆఫ్‌ ది గ్లోబల్‌ ఇండస్ట్రీగా మారింది.

ప్రభాస్‌ గుబురు స్టైలిష్‌ గడ్డం, గాగుల్స్‌తో కోరమీసం లుక్‌లో అదిరిపోయే అవతార్‌లో అదరగొట్టేస్తున్నాడు. తాజాగా ప్రభాస్‌ నయా లుక్‌తో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికర అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్‌ రైట్స్‌ను పాపులర్ ఓటీటీ సంస్థ నెట్‌ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. నెట్‌ఫ్లిక్స్ సీఈవో టెడ్‌సారండోస్‌ హీరో ప్రభాస్‌ అండ్‌ టీంతో కలిఇ దిగిన సెల్ఫీని ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేస్తూ.. ఈ విషయాన్ని అందరితో పంచుకున్నాడు.

కల్కి 2898 ఏడీ హాలీవుడ్ సినిమాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా హై టెక్నికల్ వాల్యూస్‌తో విజువల్స్‌ చెబుతున్నాయి. కల్కి 2898 ఏడీలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్లు దీపికా పదుకొనే , దిశా పటానీ, అమితాబ్‌ బచ్చన్‌, లజెండరీ యాక్టర్‌ కమల్‌ హాసన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి మేకర్స్‌ లాంఛ్ చేసిన కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్‌ (యూనిఫార్మ్‌డ్‌ విలన్‌ ఆర్మీ) కాస్ట్యూమ్స్‌ మేకింగ్‌, అసెంబ్లింగ్‌ వీడియో క్యూరియాసిటీని అమాంతం పెంచేస్తుంది. ఈ చిత్రాన్ని 2024 జనవరి 12న విడుదల చేయబోతున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్‌ .

Netflix CEO #TedSarandos captures a selfie with Rebel Star #Prabhas along with the #Kalki2898AD team & Posted on his Instagram Account. 📷✨ Rugged Look 🥵🔥🔥 pic.twitter.com/7e1rWHbHmP — Prabhas FC (@PrabhasRaju) December 9, 2023



కల్కి 2898 ఏడీ గ్లింప్స్ వీడియో..

కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్‌ స్టిల్స్‌..

#ProjectK is coming to Hall H, but first they are taking the floor #SDCC pic.twitter.com/q8iKOq9GpF — Parks And Cons (@ParksAndCons) July 20, 2023

కల్కి 2898 ఏడీ రైడర్స్ సిద్దమవుతున్నారిలా..

ప్రభాస్‌ కల్కి 2898 ఏడీ తాజా లుక్‌..

20 hours to go 💥 The Hero rises. From now, the Game changes 🔥 This is Rebel Star #Prabhas from #ProjectK. First Glimpse on July 20 (USA) & July 21 (INDIA). To know #WhatisProjectK stay tuned and subscribe: https://t.co/0EiA3RMlm5…@SrBachchan @ikamalhaasan… pic.twitter.com/G4McU7oAuS — Vyjayanthi Movies (@VyjayanthiFilms) July 20, 2023