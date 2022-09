September 30, 2022 / 08:59 AM IST

Adipurush Poster | ప్రభాస్‌ అభిమానులే కాదు సినీ ప్రేక్షకులు కూడా ఎంత గానో ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ‘ఆదిపురుష్‌’. ‘సాహో’, ‘రాధేశ్యామ్‌’ వంటి బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ ఫ్లాపుల తర్వాత ప్రభాస్‌ ‘ఆదిపురుష్‌’ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాడు. ఓం రౌత్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకొని పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులలో బిజీగా ఉంది. అయితే షూటింగ్‌ పూర్తయి నెలలు గడుస్తున్న సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌లు రాకపోవడంతో డార్లింగ్‌ ఫ్యాన్స్‌ మేకర్స్‌పై తీవ్ర ఆసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మేకర్స్‌ ఖుషి చేసేందుకు ఆదిపురుష్‌ టీజర్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు.

తాజాగా విడుదలై పోస్టర్‌ గూస్‌బంప్స్ తెప్పిస్తుంది. ప్రభాస్‌.. విల్లును ఆకాశంపైకి ఎక్కిపెట్టి మెరుపులు సృష్టిస్తున్నట్లు పోస్టర్‌ను మేకర్స్ అద్భుతంగా డిజైన్‌ చేశారు. రాముడి పాత్రలో ప్రభాస్‌ పర్‌ఫెక్ట్‌గా సెట్ అయినట్లు పోస్టర్‌ చూస్తే తెలుస్తుంది. కాగా ప్రభాస్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌తో పాటు ఆదిపురుష్‌ టీజర్‌ను అక్టోబర్‌ 2 ఉదయం 7.10 నిమిషాలకు విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. రామాయ‌ణం నేప‌థ్యంలో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రంలో ప్ర‌భాస్ రాముడి పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ప్రభాస్‌కు జోడీగా కృతి సనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. బాలీవుడ్ స్టార్ సైఫ్ అలీఖాన్ ప్ర‌తినాయ‌కుడి పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని టీ-సిరీస్‌, రెట్రో ఫైల్స్ సంస్థ‌లు సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. దాదాపు 500కోట్ల భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం వ‌చ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుక‌గా జ‌న‌వరి 12న విడుద‌ల కానుంది. ఇక ఇప్ప‌టికే ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన తెలుగు థియేట్రిక‌ల్ హ‌క్కుల‌ను యూవీ క్రియేష‌న్స్ భారీ ధ‌ర‌కు కొనుగోలు చేసిన విష‌యం తెలిసిందే.

Join us as we embark on a magical journey ✨ On the Sarayu River Bank in Ayodhya, UP! #AdipurushInAyodhya

Unveil the first poster and teaser of our film with us on Oct. 2 at 7:11 PM! 🫶#AdipurushTeaser #Adipurush releases IN THEATRES on January 12, 2023 in IMAX & 3D! pic.twitter.com/6Tcv8csYfM

— UV Creations (@UV_Creations) September 30, 2022