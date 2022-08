August 29, 2022 / 06:14 PM IST

టాలీవుడ్ మిల్కీ బ్యూటీ త‌మ‌న్నా (Tamannaah Bhatia) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల‌తో బిజీగా ఉంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ భామ ఖాతాలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి న‌టిస్తోన్న భోళా శంక‌ర్‌, స‌త్య‌దేవ్‌తో చేస్తున్న గుర్తుందా సీతాకాలంతోపాటు హిందీలో ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బీ ప్రాజెక్టులున్నాయి. తాజాగా ప్లాన్ ఏ ప్లాన్ బీకి సంబంధించిన అప్‌డేట్ బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చింది.

రితేశ్ దేశ్‌ముఖ్‌ (Ritesh Deshmukh)-త‌మ‌న్నా భాటియా కాంబినేష‌న్‌లో రొమాంటిక్ ఎంట‌ర్‌టైనింగ్ జోన‌ర్‌లో వ‌స్తున్న నెట్‌ఫ్లిక్స్ ప్రాజెక్టు ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోమో (Plan A Plan B Promo)ను ఇవాళ విడుద‌ల చేశారు. ఈ ప్రాజెక్టులో త‌మ‌న్నా మ్యాచ్‌మేక‌ర్ (పెళ్లి సంబంధాలు క‌లిపే) పాత్ర‌లో న‌టిస్తుండ‌గా..రితేశ్ విడాకుల లాయ‌ర్‌గా న‌టిస్తున్నాడు. ఇక ఈ ఇద్ద‌రూ ప్రేమ‌లో ప‌డితే ఎలా ఉంటుంద‌నే క‌థాంశంతో సాగుతున్న ప్రోమో క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది.

ఈ ప్రాజెక్టుకు రజ‌త్ అరోరా క‌థ‌నందించ‌గా..శ‌శాంక ఘోష్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. పూన‌మ్ ధిల్లాన్‌, కుష క‌పిల కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. ఓటీటీ సిరీస్ సెప్టెంబ‌ర్ 30న నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది.

A divorce lawyer and a matchmaker are a match?! 🤔

Will they make it ❤️ or break it 💔

Watch Plan A Plan B to find out! Coming soon. #HarDinFilmyOnNetflix pic.twitter.com/eUjuk0OS9s

— Netflix India (@NetflixIndia) August 29, 2022