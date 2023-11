November 9, 2023 / 01:16 PM IST

Pindam Movie | ఒక‌రికి ఒక‌రు (Okariki Okaru) ఫేమ్ శ్రీకాంత్‌ శ్రీరామ్‌, ఖుషీ రవి జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘పిండం’. ‘ది స్కేరియస్ట్‌ ఫిల్మ్‌’ ఉపశీర్షిక. సాయికిరణ్ దైదా (Sai Kiran Daida) ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇక సాయికిరణ్‌కు ఇదే మొదటి మూవీ. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి మోష‌న్ పోస్ట‌ర్, ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ మ్యూజిక‌ల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ సింగిల్ జీవ పిండం (Jeeva Pindam)అని సాగే పాట‌ను భ‌గ‌వంత్ కేస‌రి ద‌ర్శ‌కుడు అనిల్ రావిపూడి విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ పాట‌ను అనురాగ్ కుల‌క‌ర్ణి పాడ‌గా.. కవి సిద్దార్థ లిరిక్స్, కృష్ణ సౌరభ్ సూరంపల్లి సంగీతం అందించారు.

Star director Anil Ravipudi has launched the first song from the horror movie #Pindam.

The song titled #JeevaPindam is composed by Krishna Saurabh Surampalli and is sung by Anurag Kulkarni.

Listen to the song here – https://t.co/M69VFX763u@Yeshwan71014110 @saikirandaida… pic.twitter.com/eKNqoYaCIl

