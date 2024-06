June 7, 2024 / 04:10 PM IST

8 Vasantalu | టాలీవుడ్ యువ ద‌ర్శ‌కుడు ఫణీంద్ర నర్సెట్టి (Phanindra Narsetti) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘8 వసంతాలు’(8 Vasantalu). దాదాపు 6 సంవ‌త్స‌రాల త‌ర్వాత మెగాఫోన్ ప‌ట్టిన ఈ ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌స్తుతం లేడీ ఓరియెంటెడ్ మూవీతో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌స్తున్నాడు. ఇక ‘8 వసంతాలు’(8 Vasantalu). సినిమాను టాలీవుడ్ అగ్ర నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై నవీన్ యెర్నేని, వై రవి శంకర్ నిర్మిస్తుండ‌గా.. తాజాగా ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు కథానాయిక‌ను రివీల్ చేశారు మేక‌ర్స్. ఈ సినిమాలో మ్యాడ్ చిత్రంతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న అనంతిక స‌నిల్ కుమార్ శుద్ధి అయోధ్య అనే పాత్ర‌లో న‌టించ‌బోతున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. దీనితో పాటు ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్ వ‌దిలారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్‌కు ఆమె క‌దిలే క‌విత్వం అంటూ క్యాప్ష‌న్ ఇచ్చారు.

ఇక ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. 365 రోజులని అంకెలతో కొలిస్తే ఒక సంవత్సరం… అదే అనుభవాలతో కొలిస్తే ఒక వసంతం. 8 వసంతాలు అంటే ‘8 స్ప్రింగ్స్’ ఇది 8 సంవత్సరాల కాలంలో కాలక్రమానుసారంగా సాగే కథనం, ఒక అందమైన యువతి జీవితంలోని ఒడిదుడుకులు, ఆసక్తికరమైన ప్రయాణాన్ని ఎక్స్ ఫ్లోర్ చేయనుంది.

Meet @Ananthika108 as ‘SHUDDHI AYODHYA’ from #8Vasantalu

This is her transformative journey from a calm 19 year old teenager to an intense 27 year old young woman in a span of 8 years, exploring a multitude of people, emotions and places. Her personality absolutely reflects her… pic.twitter.com/3PLRYvAXrG

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) June 7, 2024