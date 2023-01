People Media Factory | టాప్‌ తెలుగు బ్యానర్‌ కోలీవుడ్ ఎంట్రీ.. వివరాలివే

January 24, 2023 / 02:50 PM IST

గూడఛారి, కార్తికేయ 2, ధమాకా చిత్రాలతో టాప్‌ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌గా మారింది పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ (People Media Factory). కార్తికేయ 2 (Karthikeya 2) సినిమాతో పాన్ ఇండియా స్థాయి సక్సెస్‌ను కూడా అందుకుంది. వెంకీమామ, ఓ బేబి, ఎంఎల్‌ఏ, సైలెన్స్‌ చిత్రాలకు కూడా వన్ ఆఫ్‌ లీడింగ్‌ బ్యానర్‌గా వ్యవహరించింది. ఈ నిర్మాణ సంస్థకు సంబంధించిన వార్త ఒకటి నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది.

పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ కోలీవుడ్‌లో కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తమిళంలో తొలి సినిమాను ప్రకటించింది. పాపులర్ తమిళ యాక్టర్ సంతానం టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం వడక్కుపట్టి రామసామి (Vadakkupatti Ramasamy). ఈ సినిమా టైటిల్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్. సంతానంతో ఇప్పటికే డిక్కిలూనా సినిమా చేసిన కార్తీక్‌ యోగి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

వడక్కుపట్టి రామసామిత్వరలోనే సెట్స్‌ పైకి వెళ్లనుంది. సీన్‌ రోల్డన్‌ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలపై త్వరలోనే క్లారిటీ రానుంది. ఈ టాప్‌ బ్యానర్‌ ప్రస్తుతం గోపీచంద్‌-శ్రీవాసు కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న గోపీచంద్‌ 30 సినిమా నిర్మిస్తోంది. దీంతోపాటు అడివిశేష్‌ హీరోగా G2 (గూడఛారి 2) సినిమా కూడా తెరకెక్కిస్తోంది.

వడక్కుపట్టి రామసామి టైటిల్‌ పోస్టర్‌..

Unveiling the title look of #SantasBiggie🤩@iamsanthanam in & as #VadakkupattiRamasamy 🔥🎉

A film by @karthikyogitw

Produced by @peoplemediafcy @vishwaprasadtg @vivekkuchibotla @nuttypillai @negativespace04 @EditorShivaN @RSeanRoldan #Rajesh pic.twitter.com/ucz7PSE1Ks

— People Media Factory (@peoplemediafcy) January 23, 2023