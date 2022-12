December 30, 2022 / 07:27 AM IST

పవన్‌ కల్యాణ్‌ (Pawan Kalyan) బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ అప్‌డేట్స్‌ తో అభిమానులను ఖుషీ చేసే పనిలో పడ్డాడు. ఓ వైపు సినిమాల అప్‌డేట్స్ ఇస్తూనే.. మరోవైపు అన్ స్టాపబుల్‌లో సందడి చేయబోతున్నట్టు ఫ్యాన్స్ మరో అప్‌డేట్ ఇచ్చి ఫుల్ జోష్‌ నింపుతున్నాడు. కాగా ప్రస్తుతం హరిహరవీరమల్లు షూటింగ్ పూర్తి చేసే పనిలో పడ్డ పవర్‌ స్టార్.. ఇటీవలే హరీష్‌ శంకర్‌ (Harish Shankar) తో ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్ (Ustaad Bhagat Singh) లాంఛ్ చేసిన తెలిసిందే.

ఈ సినిమా అప్‌డేట్ అందించింది పవన్ కల్యాణ్‌ టీం. ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్‌ ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు కొనసాగుతున్నట్టు తెలియజేసింది. పవన్‌ స్నేహితుడు, ఆర్ట్‌ డైరెక్టర్ ఆనంద్ సాయితో సినిమా కాన్సెప్ట్‌ డిజైన్‌ గురించి డైరైక్టర్ హరీష్‌ శంకర్‌ చర్చిస్తున్న ఫొటోలను లీడింగ్‌ బ్యానర్‌ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ షేర్ చేసింది. ఈ ఫొటోలు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. త్వరలోనే ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్ రెగ్యులర్‌ షూటింగ్ షురూ కానుంది.

పవన్‌ కల్యాణ్‌కు గతంలో సూపర్ హిట్ ఆల్బమ్స్ అందించిన రాక్‌ స్టార్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్‌ ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నాడు. అయానంకా బోస్‌ ఈ చిత్రానికి సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్ట్‌లో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో ఎవరు కనిపిస్తారనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. పూర్తి వివరాలపై త్వరలో క్లారిటీ రానుంది.

ఉస్తాద్ భగత్‌ సింగ్ అప్‌డేట్ ఇలా..

Pre-production of #UstaadBhagatSingh in full swing with director @harish2you and art director #AnandSai conceptualizing something huge 💥

Shoot begins soon.@PawanKalyan @ThisIsDSP @DoP_Bose @UBSTheFilm pic.twitter.com/EEZzjVlMN9

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) December 29, 2022