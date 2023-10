October 16, 2023 / 03:38 PM IST

OG | టాలీవుడ్‌ స్టార్ హీరో పవన్ కల్యాణ్ (Pawan Kalyan)‌ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల్లో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. ఈ ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి సాహో ఫేం సుజిత్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఓజీ (OG). ఇప్పటికే HUNGRYCHEETAH అంటూ ఓజీ నుంచి విడుదల చేసిన గ్లింప్స్ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఓజీకి సంబంధించి ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ ఒకటి బయటకు వచ్చింది. దళపతి విజయ్ నటించిన చిత్రం లియో.

లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం అక్టోబర్‌ 19న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. యూఎస్‌ఏలో కూడా లియో సందడి చేయనున్న విషయం తెలిసిందే. యూఎస్‌ఏలోని థియేటర్లలో లియోతోపాటు ఓజీ గ్లింప్స్ కూడా ప్రీమియర్ కానుంది. తాజాగా టాక్‌ ప్రకారం యూఎస్‌ఏలో 919 లొకేషన్లలో గ్లింప్స్ స్క్రీనింగ్ కాబోతున్నట్టు సమాచారం.

ఓజీలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఓవైపు వారియర్‌గా.. మరోవైపు స్టైలిష్‌ అవతార్‌లో కనిపిస్తూ అభిమానుల్లో జోష్ నింపుతున్నాడు. ఈ చిత్రంలో గ్యాంగ్ లీడర్‌ ఫేం ప్రియాంకా ఆరుళ్ మోహన్‌ (Priyanka Arul Mohan) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఓజీ మూవీకి రవి కే చంద్రన్ సినిమాటోగ్రాఫర్ కాగా‌.. ఏఎస్ ప్రకాశ్ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌.

హరీష్‌ శంకర్ దర్శకత్వంలో నటిస్తున్న ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ కూడా షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఉస్తాద్‌ భగత్‌ సింగ్‌ ఫస్ట్‌ గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్‌ అవుతోంది. పవన్‌ కల్యాణ్‌ దీంతోపాటు క్రిష్‌ డైరెక్ట్ చేస్తున్న హరిహరవీరమల్లులో నటిస్తున్నాడు,

లియో చిత్రంలో ప్రియా ఆనంద్‌, మలయాళ నటి శాంతి మాయాదేవి, మన్సూర్ అలీఖాన్‌, గౌతమ్ వాసు దేవ్‌మీనన్‌, మిస్కిన్‌, మాథ్యూ థామస్‌, సాండీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో యాక్షన్‌ కింగ్ అర్జున్ హెరాల్డ్‌ దాస్‌గా నటిస్తుండగా.. సంజయ్‌ దత్‌ ఆంటోనీ దాస్‌గా నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఆంటోనీ దాస్‌, హెరాల్డ్‌ దాస్‌ గ్లింప్స్ వీడియోలు, లియో ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్‌ ప్రోమో గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియోపై నిర్మిస్తున్నారు.

