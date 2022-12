Pawan Kalyan | సాహో దర్శకుడితో పవన్‌ కళ్యాణ్ నెక్స్ట్‌ మూవీ.. ఆసక్తి రేకెత్తిస్తున్న ప్రీ లుక్‌ పోస్టర్‌..!

December 4, 2022 / 10:03 AM IST

Pawan Kalyan Next With Sujeeth | పవన్‌ కళ్యాణ్ ఓ వైపు రాజకీయాలతో బిజీగా ఉంటూనే.. మరో వైపు వరుసగా సినిమాలు చేస్తున్నాడు. ‘అజ్ఞాతవాసి’ తర్వాత పవన్‌ దాదాపు నాలుగేళ్లు గ్యాప్‌ తీసుకుని ‘భీమ్లానాయక్‌’తో ఇటీవలే అభిమానులను పలకరించాడు. మలయాళ మూవీకి రీమేక్‌గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా భారీ విజయం సాధించింది. ప్రస్తుతం అదే జోష్‌తో ‘హరి హర వీరమల్లు’ చిత్రాన్ని పూర్తి చేస్తున్నాడు. క్రిష్‌ జాగర్లమూడి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం 17వ శతాబ్ధం నాటి మొఘలాయిలు, కుతుబ్‌షాహీల కాలం నాటి కథాంశంతో తెరకెక్కుతుంది. ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రాన్ని వచ్చే ఏడాది ప్రథమార్థంలో రిలీజ్‌ చేయాలని మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. కాగా ఈ సినిమా సెట్స్‌పైన ఉండగానే పవన్‌ మరో సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు.

‘రన్‌ రాజా రన్‌’, ‘సాహో’ వంటి సినిమాలతో టాలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు యంగ్‌ డైరెక్టర్‌ సుజీత్‌. ఈయన దర్శకత్వంలో పవన్‌ తన తదుపరి సినిమా చేయబోతున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటన వచ్చింది. ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’ వంటి బిగ్గెస్ట్ యాక్షన్‌ సినిమాను నిర్మించిన డీవివి దానయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. సినిమాను అనౌన్స్‌ చేస్తూ మేకర్స్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేశారు. పోస్టర్‌ మొత్తం ఎరుపు రంగుతో డిజైన్‌ చేశారు. పోస్టర్‌లో పవన్‌ కళ్యాణ్‌ను ఓజీ అని పిలుస్తారు అని రాసి ఉంది. ఓజీ అంటే ఒరిజినల్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ అని అర్థం. అంతేకాకుండా పవన్‌ షాడో ఒక గన్‌ను రిఫ్లెక్ట్‌ చేస్తుంది. దీనితో పాటుగా జపనీస్‌ అక్షరాలు కూడా పోస్టర్‌లో ఉన్నాయి. జపాన్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కే గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామా అని పోస్టర్‌ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఒక్క పోస్టర్‌తోనే మేకర్స్‌ సినిమాపై భారీ అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశారు.

‘సాహో’ త‌ర్వాత సుజీత్‌ ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు మ‌రో సినిమా చేయలేదు. సాహో వ‌చ్చి ఇప్ప‌టికి మూడేళ్ళ‌యింది. ఈ మూడేళ్ళ‌లో సుజీత్‌ పలువురు స్టార్ హీరోల‌తో సినిమా చేస్తున్న‌ట్లు వార్త‌లు వ‌చ్చాయి. అయితే అవన్ని రూమ‌ర్స్‌గానే మిగిలి పోయాయి. ఈ క్ర‌మంలో సుజీత్, ప‌వ‌న్ క‌ళ్యాణ్‌కు ఓ యాక్ష‌న్ క‌థ‌ను చెప్పాడ‌ట‌. ప‌వ‌న్‌కు కూడా కథ బాగా నచ్చడంతో వెంటనే ఒప్పెసుకున్నాడట. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపకుంటున్న ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది షూటింగ్‌ ప్రారంభించనుంది.

We are extremely elated to associate with @PawanKalyan Garu, for our next production.⚡️⭐️

Directed by @SujeethSign, DOP by @DOP007.#FirestormIsComing 🔥🔥 pic.twitter.com/Dd91Ik8sTK

— DVV Entertainment (@DVVMovies) December 4, 2022