April 15, 2024 / 06:59 PM IST

Amar Singh Chamkila | దివంగ‌త పంజాబీ గాయకుడు అమర్‌ సింగ్ చంకీల జీవిత చ‌రిత్ర ఆధారంగా వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘అమర్‌సింగ్‌ చంకీల’(Amar Singh Chamkila). పంజాబీ, బాలీవుడ్‌ నటుడు దిల్‌జిత్‌ దొసాంజ్‌, నటి పరిణీతి చోప్రా ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమాకు ఇంతియాజ్‌అలీ దర్శకత్వం వ‌హించ‌గా ఆస్కార్ అవార్డు విన్న‌ర్ ఏ.ఆర్ రెహ‌మాన్ సంగీతం అందించాడు. ఈ చిత్రం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ వేదికగా ఏప్రిల్‌ 12న అందుబాటులోకి వ‌చ్చింది. అయితే ఈ సినిమా విడుద‌లై ఫుల్ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్‌తో దూసుకుపోతుంది. సోష‌ల్ మీడియాలో కూడా ఈ చిత్రం ట్రెండింగ్‌లో నిలిచింది. ఈ సినిమాకు వ‌స్తున్న రెస్పాన్స్ ప‌ట్ల తాజాగా పరిణీతి చోప్రా ఎక్స్ వేదిక‌గా స్పందించింది.

‘చంకీల’ సినిమాకు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి వ‌స్తున్న రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే సంతోషంగా ఉంది. ఆనందంతో కన్నీళ్లు ఆగడం లేదు. అంద‌రూ పరిణీతి ఈజ్‌ బ్యాక్ అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఇది నేను ఊహించ‌లేదు. అవును.. నేను తిరిగొచ్చేశా.. ఎక్కడికీ వెళ్లను అంటూ పరిణీతి రాసుకోచ్చింది.

Currently curled up in my blanket. Overwhelmed with your words, your calls, and the movie reviews. (Tears are not stopping)

“PARINEETI IS BACK.”

These words are ringing loud.

Hadn’t thought of this.

Yes I am back, and not going anywhere! #Chamkila pic.twitter.com/Fl0572agbK

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) April 14, 2024