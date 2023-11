November 24, 2023 / 04:20 PM IST

సినిమా : ఆదికేశవ

తారాగణం: పంజా వైష్ణవ్‌తేజ్‌, శ్రీలీల, జోజు జార్జ్‌, సుమన్‌, తనికెళ్ల భరణి..

దర్శకత్వం: శ్రీకాంత్‌ ఎన్‌.రెడ్డి

నిర్మాతలు: సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య..

ఇప్పటివరకూ లవ్‌, ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్లలో నటించిన మెగాహీరో వైష్ణవ్‌తేజ్‌ (Aadikeshava)తొలిసారి చేసిన ఫక్తు మాస్‌మసాలా సినిమా ‘ఆదికేశవ’ (Vaishnav Tej). మెగా ఫ్యామిలీ నేపథ్యం ఉన్న యువహీరో మాస్‌ సినిమా చేస్తే ఆ సినిమాపై అభిమానుల్లో అంచనాలు ఏర్పడటం కామన్‌. మాస్‌ సినిమాలకు ట్రెండ్‌తో పనుండదు. ఏ తరహా సినిమాలు ఎక్కువగా నడుస్తున్నా మాస్‌ సినిమాలకు మాత్రం ఎప్పుడూ స్పేస్‌ ఉంటుంది. వాటి ఆడియన్స్‌ వాటికుంటారు. ‘ఆదికేశవ’పై అంచనాలు ఏర్పడటానికి కారణం అదే. మరి వైష్ణవ్‌తేజ్‌ మాస్‌హీరోగా అలరించాడా? మాస్‌ ప్రేక్షకుల్ని టార్గెట్‌ చేస్తూ విడుదలైన ‘ఆదికేశవ’ అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ఛేదించిందా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలియాలంటే ముందు కథలోకెళ్లాలి..

కథ గురించి..

బాలు (వైష్ణవ్‌తేజ్‌) బాధ్యతలేకుండా స్నేహితుడితో కలిసి బాలాదూర్‌ తిరుగుతుంటాడుకానీ, నిజానికి మంచి కుర్రాడు. పిల్లలన్నా, స్త్రీలన్నా గౌరవం. కంటిముందు తప్పు జరిగితే తట్టుకోలేడు. వెంటనే రియాక్టవుతాడు. ఆవేశపరుడు. అన్నింటినీ మించి తల్లిచాటు కొడుకు. అమ్మానాన్న పోరు తట్టుకోలేక ఇష్టంలేకపోయినా ఓ కాస్మొటిక్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేరతాడు. ఆ కంపెనీ సీఈఓ చిత్రావతితో ప్రేమలో పడతాడు. ఇలా బాలూ లైఫ్‌ కలర్‌ఫుల్‌గా సాగుతూవుంటుంది. ఇంతలో ఓ రోజు రాయలసీమ బ్రహ్మసముద్రం నుంచి ఓ వ్యక్తి వచ్చి బాలుని కలుస్తాడు. అతని అసలు కుటుంబం గురించి కొన్ని నిజాలు చెబుతాడు. తన అసలుపేరు బాలు కాదని, రుద్రకాళేశ్వరరెడ్డి అని ఆ వ్యక్తి ద్వారా బాలూ తెలుసుకుంటాడు. అతనితోపాటు రాయలసీమలోకి అడుగుపెడతాడు. పరమదుర్మార్గుడైన చెంగారెడ్డి కబందహస్తాల్లో పడి తన సొంతవూరైన బ్రహ్మసముద్రం నరకం చూస్తున్నదని తెలుసుకున్న బాలు.. చెంగారెడ్డిని ఎలా మట్టుపెట్టాడు? ఊరిని ఎలా కాపాడాడు? అనేది మిగిలిన కథ.

కథా విశ్లేషణ..

ప్రధమార్థం అంతా కుటుంబం, ప్రేమ, స్నేహం, కామెడీ నేపథ్యంలో సరదాగా సాగిపోవడం.. ఇంటర్వెల్‌బ్యాంగ్‌లో ఓ కుదుపు, బలమైన మలుపు.. అక్కడ్నుంచి ద్వితీయార్థంలో అసలు కథ మొదలవ్వడం.. అక్కడ్నుంచి అంతా యాక్షన్‌, ఫ్యాక్షన్‌, భారీ డైలాగులు.. మాస్‌ మసాలా సన్నివేశాలు.. మాస్‌ సినిమా అంటే ఇవన్నీ మూమూలే. ‘ఆదికేవశ’ కూడా సేమ్‌ టు సేమ్‌. పక్తు ఫార్ములా సినిమా. మెగా ఫ్యామిలీ అంటేనే మాస్‌ సినిమాలకు కర్మాగారం. అలాంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చిన హీరో అయినా, తొలి మూడు సినిమాలు లైటర్‌వేలో చేసేశాడు వైష్ణవ్‌ తేజ్‌. నాలుగో సినిమా మాత్రం ఊరమాస్‌ కాన్సెప్ట్‌తో వచ్చాడు. మెగా షాడో తన మీద ఉన్నప్పుడు ఫ్యాన్స్‌ కోసమైనా మాస్‌ పాత్రలు చేయాలి.. తప్పదు. కాకపోతే కథలో కాస్త కొత్తదనం ఉంటే బావుండేది. సినిమా చూస్తుంటే గతంలో వచ్చిన ఫ్యాక్షన్‌ సినిమాలు కంటిముందు కదులుతాయ్‌. అలాగే హీరోయిన్‌ కలవగానే ఓ పాట.. విలన్‌ ఎదురుపడితే ఓ ఫైట్‌.. ఇదంతా పాత పాత ఫార్ములా. అయితే కథనంలో మలుపులు మాత్రం ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి. వాటితోపాటు మనసుల్ని హత్తుకునే భావోద్వేగాలు కూడా తోడైతే ఇంకా బావుండేది.

నటీనటుల నటన..

ఇందులో వైష్ణవ్‌ పాత్రలో రెండు షేడ్స్‌ ఉంటాయ్‌. ప్రథమార్థం బాలూగా అల్లరిగా, సరదాగా కనిపిస్తాడు. ద్వితీయార్థంలో రుద్రకాళేశ్వరరెడ్డిగా ఉద్వేగపూరితంగా, వీరోచితంగా మెరిపిస్తాడు. రెండు షేడ్స్‌లోనూ గొప్పగా నటించాడు వైష్ణవ్‌. మాస్‌ పాత్రను కూడా బాగా రక్తిగట్టించగలనని ఈ సినిమాతో రుజువు చేసుకున్నాడు. ఇకనుంచి వైష్ణవ్‌ని దృష్టితోపెట్టుకొని కూడా రచయితలు మంచి మాస్‌ కథలు తయారు చేసుకోవచ్చు. శ్రీలీల పాత్ర పాటలకే పరిమితమైనా.. ఎప్పటిలాగే ఎనర్జిటిక్‌గా చక్కని గ్లామర్‌తో, అద్భుతమైన డాన్సులతో ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకుంది. జోజూ జార్జ్‌ విలనిజం పెద్దగా రక్తికట్టించలేదు. ఇంకా సుమన్‌, తనికెళ్ల భరణి, రాధిక, జేపీ అందరూ తమతమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు.

టెక్నికల్‌గా..

దర్శకుడిగా శ్రీకాంత్‌ ఎన్‌.రెడ్డికి పాస్‌ మార్కులు వేయొచ్చు. అతనిపై తెలుగులో వచ్చిన పాత ఫ్యాక్షన్‌ చిత్రాల ప్రభావం బాగా ఉంది. అయితే కథ, కథనాల్లో కొత్తదనం ఉంటే ఇంకా బావుండేది. అలాగే జీవీ ప్రకాశ్‌కుమార్‌ పాటలు పెద్దగా గుర్తుపెట్టుకునేలా లేవుగానీ, నేపథ్యసంగీతం మాత్రం బావుంది. డడ్లీ కెమెరా పనితనం చాలాబావుంది. ఆయన విజువల్స్‌ కట్టుకుంటాయి. ఎడిటర్‌కి ఇంకాస్త పనుందని అనిపిస్తుంది. మొత్తంగా సాంకేతికంగా సినిమా బావుంది. నిర్మాతలు కూడా ఖర్చుకు వెనకాడలేదు. మొత్తంగా మాస్‌ సినిమాల్ని ఇష్టపడే వారికి ‘ఆదికేశవ’ నచ్చొచ్చు..

ప్లస్‌ పాయింట్స్‌:

వైష్ణవ్‌, శ్రీలీల, కెమెరా, నేపథ్యసంగీతం..

మైనస్‌ పాయింట్స్‌

కథ, కథనం, పాటలు, ఎమోషన్స్‌ లేకపోవడం

రేటింగ్‌ : 3/5

