Paarijatha Parvam | ‘పారిజాత పర్వం’ నుంచి సునీల్ ఇంట్రో వీడియో

March 26, 2024 / 11:45 AM IST

Paarijatha Parvam | టాలీవుడ్ యువ న‌టుడు చైతన్య రావు, మాళవిక సతీశన్ ప్రధాన పాత్రల్లో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘పారిజాత పర్వం’. ఈ సినిమాకు సంతోష్ కంభంపాటి దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. టాలీవుడ్ క‌మెడియ‌న్ సునీల్, శ్రద్ధా దాస్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టిస్తున్నారు. క్రైమ్ కామెడీగా రానున్న ఈ సినిమా నుంచి ఇప్ప‌టికే ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ఆడియెన్స్ నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఈ సినిమాని ఏప్రిల్ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయటానికి మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా తాజాగా మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమా నుండి సునీల్ ఇంట్రో వీడియోని విడుదల చేసారు.

తాజాగా మూవీ మేకర్స్ ఈ సినిమా నుండి సునీల్ ఇంట్రడక్షన్ వీడియోని విడుదల చేసారు. ఇక ఈ ఇంట్రో చూస్తుంటే సునీల్ డాన్ పాత్ర‌లో న‌టించ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. వనమాలి క్రియేషన్స్ బ్యాన‌ర్‌పై తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమాను మహీధర్ రెడ్డి, దేవేష్ నిర్మిస్తుండ‌గా.. వైవా హర్ష, శ్రీకాంత్‌ అయ్యంగార్‌, సురేఖవాణి, సమీర్‌, గుండు సుదర్శన్‌, జబర్దస్త్‌ అప్పారావు తదితరులు కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు.

Presenting #Sunil as the ‘The Crazy Don’ from #Paarijathaparvam

Sunil Character Intro Out Now!

– https://t.co/V7drxZgP25

Releasing In WW Theaters On APRIL 19th #KidnapIsAnArt pic.twitter.com/FOiHp4kAl3

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) March 25, 2024