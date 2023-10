October 30, 2023 / 06:03 PM IST

Amala Paul | మాలీవుడ్ నుంచి టాలీవుడ్ ఎంట్రీ ఇచ్చి.. తెలుగులో మంచి ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది అమలాపాల్ (Amala Paul)‌. మలయాళం, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ.. ఫుల్‌ బిజీగా మారిన అమలాపాల్‌ రెండో పెళ్లికి రెడీ అయిందని తెలిసిందే. అమలాపాల్‌ లాంగ్‌ టైమ్‌ బాయ్‌ఫ్రెండ్‌ జగత్‌ దేశాయ్ (Jagat Desai)‌‌తో వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టబోతుంది.

ఇటీవలే బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్‌లో భాగంగా అమలాపాల్‌కు జగత్‌ దేశాయ్ వెడ్డింగ్ ప్రపోజల్‌ పెట్టగా.. ఓ కిస్‌తో గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చేసిన వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. తాజాగా అమలాపాల్ ఎంగేజ్‌మెంట్‌ వైబ్స్‌కు సంబంధించిన స్టిల్స్‌ ను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్ చేయగా.. నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. అందరూ కలిసి జీవితకాలం కలిసే జీవించే వేడుకను మొదలుపెట్టిన పార్టీ నుంచి మా ప్రేమ కథ చిగురిస్తుంది.. అంటూ అమలాపాల్‌ షేర్ చేసిన ఫొటోలు, వీడియో నెట్టింటిని షేక్ చేస్తున్నాయి.

అమలాపాల్ ప్రస్తుతం మలయాళంలో Dvija సినిమాలో నటిస్తోంది. Aadujeevithamలో కూడా నటిస్తోండగా.. పోస్ట్ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉంది. దీంతోపాటు మరో సినిమా చేస్తోంది.అమలాపాల్‌ పాపులర్‌ డైరెక్టర్ ఏఎల్‌ విజయ్‌ను 2014లో పెళ్లి చేసుకోగా… ఆ తర్వాత వ్యక్తిగత కారణాలతో 2017తో విజయ్‌ నుంచి విడాకులు తీసుకుంది. ఇప్పుడు కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిస్తున్న అమలాపాల్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు నెటిజన్లు, అబిమానులు.

Congratulations #AmalaPaul 🩷💍

He is so lucky to have you 💖 wish you both a lifetime of happiness pic.twitter.com/LrjrCYYDXd

— Mighty Mate (@MightyMate118) October 30, 2023