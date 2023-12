December 18, 2023 / 04:38 PM IST

Operation Valentine | టాలీవుడ్ మెగా హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌’. శక్తిప్రతాప్‌ సింగ్ ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి చిల్లర్‌ (Manushi Chhillar) క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల వద్ద నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ స్ట్రైక్ (First Strike) పేరిట చిత్ర‌బృందం టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేసింది. ‘మ‌న ఎయిర్ ఫోర్స్‌ని ఇంకొక దేశంలోకి పంపించడమంటే ఇట్స్ ఏ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వార్’. ‘ఇలా ప్ర‌తికారం తీర్చుకుంటూ పోతే.. దేశాలు ఉండ‌వు బార్డ‌ర్స్ మాత్రమే ఉంటాయి’. అంటూ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ వాయిస్ ఓవ‌ర్‌తో ఫ‌స్ట్ స్ట్రైక్ (First Strike) మొద‌ల‌వుతుంది. ఇక ఈ టీజ‌ర్ చూస్తే.. వార్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఉండగా.. పాకిస్తాన్‌లో ఉన్న టెర్ర‌రిస్ట్‌ల‌ను అంతమొందించడానికి ఇండియ‌న్ ఎయిర్ ఫోర్స్ చేసే మిష‌నే ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌ అని తెలుస్తుంది. ఇక వరుణ్‌ తేజ్ చెప్పే.. ”శత్రువులకు ఒక విషయం గుర్తు చేయాల్సిన సమయం వచ్చింది. మన దేశం గాంధీజీతో పాటు సుభాష్ చంద్రబోస్‌ది కూడా” అనే డైలాగ్ టీజ‌ర్‌కే హైలెట్‌గా నిలిచింది.

Vandemataram 🇮🇳

Ab jo hoga dekha jaayega ❤️‍🔥#OperationValentine First Strike out now💥

