December 17, 2023 / 11:42 AM IST

Operation Valentine | టాలీవుడ్ హీరో వరుణ్‌ తేజ్‌ (Varun Tej) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఆపరేషన్‌ వాలెంటైన్‌’. తెలుగు, హిందీ భాష‌ల్లో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమా ద్వారా వరుణ్‌ తేజ్ బాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వ‌బోతున్నాడు. శక్తిప్రతాప్‌ సింగ్ ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. మాజీ మిస్ యూనివర్స్‌ మానుషి చిల్లర్‌ (Manushi Chhillar) క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల వద్ద నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. అయితే ఈ మూవీ నుంచి కొన్నాళ్లుగా ఎలాంటి అప్‌డేట్స్ రాలేదు. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన కొత్త న్యూస్ ఎప్పుడొస్తుందా అని మూవీ లవర్స్ ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ఒక సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ మూవీ నుంచి ఫ‌స్ట్ స్ట్రైక్ (First Strike) రేపు ఉద‌యం 11.05 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ సోష‌ల్ మీడియా ద్వారా ప్ర‌క‌టించింది. ఇక ఫ‌స్ట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్ టీజ‌ర్ అయ్యిండొచ్చని మూవీ ల‌వ‌ర్స్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సోనీ పిక్చర్స్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ ప్రొడక్షన్స్‌, రినైసన్స్‌ పిక్చర్స్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తుండ‌గా.. భారతదేశం ఎదుర్కొన్న అతిపెద్ద వైమానిక దాడుల నేపథ్యంలో యథార్థ సంఘటనల స్ఫూర్తితో ఈ సినిమా రానుంది.

The battlefield is about to witness one of the biggest Airstrikes!#OperationValentine First Strike TOMORROW at 11:05 AM 💥

Stay Tuned! @IAmVarunTej @ShaktipsHada89 @ManushiChhillar @iRuhaniSharma @ShatafFigar #PareshpAhuja @sidhu_mudda @nandu_abbineni @sonypicsfilmsin… pic.twitter.com/rAI8krvIY5

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) December 17, 2023