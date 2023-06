Oh My God-2 Movie | శివుడుగా అక్షయ్ కుమార్.. ఓ మై గాడ్-2 ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్..!

June 9, 2023 / 10:05 AM IST

Oh My God-2 Movie | తొమ్మిదేళ్ల క్రితం హిందీలో వచ్చిన ఓ మై గాడ్ ఎంత పెద్ద సంచలనం సృష్టించిందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఉమేష్ శుక్ల దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా అప్పట్లో నెలకొల్పిన రికార్డుల అంతా ఇంతా కాదు. భూకంపం వలన ఓ వ్యక్తి తనకు జీవనోపాధినిచ్చే షాపును కోల్పోతాడు. తను నాస్తికుడు కావడంతో అందరూ దేవుడుని నమ్మకపోవడం వల్లే ఇదంతా జరిగిందని అంటుంటారు. దాంతో ఆ దేవుడిపైనే ఆ వ్యక్తి కేసు వేస్తాడు. ఇక అతన్ని గెలిపించడం కోసం స్వయంగా దేవుడే దిగి వస్తాడు. చివరికి ఆ వ్యక్తికి న్యాయం జరిగిందా? జరిగితే ఎలాంటి న్యాయం జరిగింది అనే అంశాలతో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. ఇదే సినిమాను తెలుగులో వెంకటేష్, పవన్ కళ్యాణ్ గోపాల గోపాలగా రీమేక్ చేశారు. ఇక్కడ కూడా ఈ సినిమా ఘన విజయం సాధించింది. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమాకు సీక్వెల్ తెరకెక్కుతుంది. ఓ మై గాడ్-2 పేరుతో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. పంకజ్ త్రిపాఠి కీలకపాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

అమిత్ రాయ్ దర్శకత్వం వహిస్తు్న్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటుంది. కాగా తాజాగా ఈ సినిమా పస్ట్ లుక్ పోస్టర్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. చేతిలో ఢమరుకం పట్టుకుని జుట్టును వీరబోసుకుని ఉన్న అక్షయ్ లుక్ గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తుంది. ఈ సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్ శివుడుగా కనిపించనున్నాడు. యామి గౌతమ్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్న ఈ సినిమా ఇండిపెండెన్స్ డే వీక్ సందర్భంగా ఆగస్టు 11న రిలీజ్ కానుంది. వాకావ్ ఫిలింస్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తుంది.

AKSHAY KUMAR: ‘OMG 2’ ON INDEPENDENCE DAY WEEKEND… #OMG2 – the keenly-awaited sequel, starring #AkshayKumar, #PankajTripathi and #YamiGautam – to release in *cinemas* on 11 Aug 2023 #IndependenceDay weekend… Directed by #AmitRai… #FirstLook poster… pic.twitter.com/O3yydVNl6i

— taran adarsh (@taran_adarsh) June 9, 2023