April 8, 2024 / 11:12 AM IST

Allu Arjun – NTR | నేడు ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ పుట్టిన‌రోజు. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆయనకు సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు బర్త్ డే విషెస్ తెలుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే టాలీవుడ్ అగ్ర న‌టుడు మ్యాన్ ఆఫ్ మాసెస్ ఎన్టీఆర్ బ‌న్నికి పుట్టిన‌రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. ఎక్స్ వేదిక‌గా విషెస్ తెలుపుతూ.. ”పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు బావా.. ఈ సంవత్సరం మీకు సంతోషం, స‌క్సెస్‌ల‌తో నిండలాని కోరుకుంటున్నాను” అంటూ తార‌క్ రాసుకోచ్చాడు. మ‌రోవైపు ఈరోజు బన్నీ బర్త్ డే సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న పుష్ప 2 టీజర్ రిలీజ్ కానుంది.

Happy Birthday Bava @alluarjun. Wishing you a year filled with happiness and success.

— Jr NTR (@tarak9999) April 8, 2024