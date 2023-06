June 4, 2023 / 07:08 PM IST

NTR 31 | కేజీఎఫ్‌ సినిమాతో కన్నడ సినీ పరిశ్రమను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లాడు ప్రశాంత్ నీల్‌ (PrashanthNeel). ఆ తర్వాత కేజీఎఫ్‌ 2తో గ్లోబల్ బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులను బద్దలు కొట్టేశాడు. ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్‌తో మరో ట్రెండ్‌ క్రియేట్‌ చేసే సలార్‌ (Salaar)ను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. దీంతోపాటు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌తో ఎన్టీఆర్‌ 31 (NTR 31)కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చేశాడు. ప్రశాంత్‌ నీల్ నేడు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే.

ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్‌ 31 టీం ప్రశాంత్‌నీల్‌కు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసింది. మా సెన్సేషనల్‌ డైరెక్టర్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. భారీ విజన్‌తో రాబోతున్న ఎన్టీఆర్‌ 31 ప్రపంచాన్ని చూసేందుకు ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నాం అంటూ ఎన్టీఆర్‌ ఆర్ట్స్‌ అధికారిక ఖాతాలో ట్వీట్ చేసింది. కొరటాల శివతో చేస్తున్న దేవర పూర్తయిన తర్వాత ఎన్టీఆర్‌ 31 షురూ కానున్నట్టు సమాచారం. ఇటీవలే విడుదల చేసిన దేవర లుక్‌ నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

Team #NTR31 wishes the Sensational Director #PrashanthNeel a very Happy Birthday 🔥

Can’t wait for the world to see your MASSive vision for #NTR31 💥💥#HBDPrashanthNeel 🔥@tarak9999 @NANDAMURIKALYAN @MythriOfficial pic.twitter.com/BQbDitynob

— NTR Arts (@NTRArtsOfficial) June 4, 2023