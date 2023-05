NTR 30 | ఎన్టీఆర్ 30కి ఇంట్రెస్టింగ్ టైటిల్‌.. ఫైనల్ చేసినట్టేనా..?

May 15, 2023 / 01:19 PM IST

NTR 30 | టాలీవుడ్‌లో సెట్స్‌పై ఉన్న మోస్ట్ క్రేజీ కాంబినేషన్లలో ఒకటి కొరటాల శివ (Siva Koratala)-జూనియ‌ర్ ఎన్టీఆర్ (Jr NTR). ప్రస్తుతం ఈ స్టార్ కాంబోలో తెరకెక్కుతున్న ఎన్టీఆర్ 30 (NTR 30) షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. ఈ సినిమా లాంఛ్ చేసినప్పటి నుంచి ఏదో ఒక వార్త నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తూ.. అభిమానులు, మూవీ లవర్స్ లో జోష్‌ నింపుతోంది. ఇప్పటికే దివంగత అలనాటి అందాల తార శ్రీదేవి కూతురు జాన్వీకపూర్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుండటంతో.. సీనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌, శ్రీదేవి కాంబోతో తారక్‌, జాన్వీ పెయిర్‌ను పోలుస్తూ.. ఈ ఇద్దరి కాంబినేషన్‌ సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై ఎప్పుడెప్పుడొస్తుందా..? అని ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఆసక్తికర వార్త ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఎన్టీఆర్‌ 30కి దేవర అనే టైటిల్‌ను పరిశీలిస్తున్నారన్న వార్త ఇప్పుడు ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌లో రౌండప్ చేస్తోంది. ఈ మూవీ టైటిల్‌ను తారక్ పుట్టినరోజైన మే 20న లాంఛ్ చేయబోతున్నట్టు వార్తలు షికారు చేస్తున్నాయి. మరి కొరటాల-తారక్‌ సినిమాకు దేవర టైటిల్‌నే ఫైనల్ చేశారా..? లేదా అన్న దానిపై మరికొన్ని రోజుల్లో క్లారిటీ రానుంది.

ఫిషింగ్‌ హార్బర్‌ విలేజ్‌, పోర్ట్ మాఫియా బ్యాక్‌ డ్రాప్‌ చుట్టూ తిరిగే కథాంశంతో సాగే ఈ చిత్రంలో గూస్ బంప్స్ తెప్పించే యాక్షన్‌ సన్నివేశాలుండబోతున్నాయన్న వార్త ఇప్పటికే నెట్టింట హల్‌చల్ చేస్తోంది.ఎన్టీఆర్ 30 చిత్రానికి అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఎన్టీఆర్‌ 30ని 2024 ఏప్రిల్ 5న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయనున్నారు.

ఈ చిత్రాన్ని ఎన్టీఆర్ ఆర్ట్స్, యువ‌సుధ ఆర్ట్స్ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. మ‌ల్టీ లింగ్యువల్‌ ప్రాజెక్ట్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి రత్నవేల్‌ సినిమాటోగ్రాఫర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. జనతాగ్యారేజ్‌ తర్వాత వస్తున్న సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే మేకర్స్ లాంఛ్ చేసిన ఎన్టీఆర్‌ 30 మోషన్ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతోంది.

షూట్ లొకేషన్‌లో రత్నవేలు, అనిరుధ్‌ ..

Sharing a Lighter Banter with our Rockstar @anirudhofficial ❤️on the sets of #NTR30 @tarak9999 #KoratalaSiva @NTRArtsOfficial @YuvasudhaArts pic.twitter.com/TLAxMND3IT

— Rathnavelu ISC (@RathnaveluDop) March 26, 2023