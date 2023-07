July 23, 2023 / 05:05 PM IST

Nithiin | యంగ్‌ హీరో నితిన్‌ సినీ కెరీర్‌ ‘ఇష్క్‌’ ముందు ‘ఇష్క్‌’ తర్వాత అన్నట్లు అభిమానులు చెప్పుకుంటుంటారు. ఇష్క్‌కు ముందు నితిన్ వెనకాల ఏకంగా డజన్‌ ఫ్లాపులున్నాయి. ఆయన స్థానంలో ఏ హీరో ఉన్నా ఇండస్ట్రీని వదిలి వెళ్లిపోయేవారు. కానీ ఆయన మొండితనం, సినిమాపై ఉన్న పిచ్చితనం ఇండస్ట్రీని వదల్లేకపోయేలా చేశాయి. ఆ సమయంలో ఇష్క్‌ విజయం నితిన్‌కు ఊపిరిపోసింది. ఆకలితో ఉన్న మనిషికి గొడ్డు కారం దొరికినా పరమాన్నమే అనిపిస్తుంది. అలాంటిది నితిన్‌కు ఇష్క్‌తో ధమ్‌ బిర్యానీయే దొరికినట్లయింది. ఏళ్ల తరబడి హిట్టు కోసం ఎదురు చూస్తున్న నితిన్‌కు ఇష్క్‌ మరిచిపోలేని విజయాన్నిందించింది.

‘ఇష్క్‌’ తర్వాత ‘గుండెజారి గల్లంతయ్యిందే’, ‘హర్ట్‌ ఎటాక్‌’ వంటి బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ హిట్లతో ఫుల్‌ ఫామ్‌లోకి వచ్చేశాడు. ఆ తర్వాత మళ్లీ రెండు ఫ్లాపులు. ఆ తర్వాత రెండేళ్ళకు ‘అఆ!’ తో తిరిగి హిట్‌ ట్రాక్‌లోకి వచ్చాడు. ఈ సినిమా సక్సెస్‌ను ఎంజాయ్‌ చేసేలోపే మరో మూడు ఫ్లాపులు వెనక్కి వచ్చి చేరాయి. అప్పటి నుండి నితిన్‌ కెరీర్‌ ఒక అడుగు ముందుకు పడుతుంటే.. నాలుగు అడుగులు వెనక్కి అన్నట్లుగా సాగుతుంది. అఆ! తర్వాత మళ్లీ నాలుగేళ్లకు ‘భీష్మ’తో మంచి కంబ్యాక్‌ ఇచ్చాడు. నితిన్‌ కెరీర్‌లోనే ఈ సినిమా బిగ్గెస్ట్‌ హిట్‌గా నిలిచింది.

ఈ సినిమా తర్వాత మళ్లీ నాలుగు ఫ్లాపులు. ప్రస్తుతం నితిన్‌, వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వంలో ఓ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ చేస్తున్నాడు. ఈ సినిమా షూటింగ్‌ శరవేగంగా జరుగుతుంది. ఈ సినిమాపై అటు నితిన్‌, ఇటు వక్కంతం వంశీ ఇద్దరూ బోలెడన్ని ఆశలు పెట్టుకన్నారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి నితిన్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ రిలీజైంది. ఈ సినిమాకు ఎక్స్‌ట్ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ అని టైటిల్‌ ఫిక్స్‌ చేస్తూ ఫస్ట్‌లుక్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. గుబురు గడ్డంతో నితిన్‌ లుక్‌ వీర లెవల్లో ఉంది. ఈ సినిమాను డిసెంబర్‌ 23న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో నితిన్‌ స్మగ్లర్‌గా కనిపించనున్నాడు. శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్‌ బ్యానర్‌పై సుధాకర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నాడు.

Brace yourselves for an extraordinary cinematic adventure💥💥

Here’s the much-awaited and sensational first look of #𝙀𝙓𝙏𝙍𝘼 – 𝘖𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘺 𝘔𝘢𝘯 🤙

Grand theatrical release on December 23rd 💥@actor_nithiin @sreeleela14 @vamsivakkantham @Jharrisjayaraj pic.twitter.com/qGhHCHjDzj

— Sreshth Movies (@SreshthMovies) July 23, 2023