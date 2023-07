July 29, 2023 / 05:11 PM IST

Extra Ordinary Man Movie | వారం కిందట రిలీజైన నితిన్‌ ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్ విపరీతమైన రెస్పాన్స్‌ తెచ్చుకుంది. వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా డిసెంబర్‌ చివరి వారంలో సందడి చేయనుంది. నితిన్‌ ఈ సినిమాలో జూనియర్‌ ఆర్టిస్టుగా చేయబోతున్నట్లు వచ్చిన రూమర్‌లు నిజమేనని ఫస్ట్‌లుక్‌తో క్లారిటీ వచ్చేసింది. కెమెరాలో పడాలనే నితిన్ తాపత్రయం మాములుగా ఎంటర్‌టైన్‌ చేయదని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. అంతేకాకుండా షూటింగ్‌ బ్యాక్ గ్రౌండ్‌లో కనిపించే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్‌ల బాధను ఈ సినిమాలో ఫన్నీ యాంగిల్‌లో చూపించనున్నారట. అటు నితిన్‌కు ఇటు వక్కంత వంశీకు ఈ సినిమా మంచి కంబ్యాక్‌ అవుతుందని టాలీవుడ్‌ టాక్‌.

విడుదలకింకా 5నెలలకు పైగా టైమున్నా ఈ సినిమాకు ఇప్పటి నుంచే మంచి హైప్‌ను క్రియేట్ చేసేందుకు మేకర్స్‌ అప్‌డేట్‌లను ప్రకటిస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ రిలీజ్‌ డేట్‌ను ప్రకటించారు. డేంజర్‌ పిల్లా అంటూ సాగే పెప్పీ నెంబర్‌ను ఆగస్టు 2న రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఓ స్పెషల్ పోస్టర్‌ను కూడా విడుదల చేశారు. హారీస్‌ జైరాజ్‌ ఈ సినిమాకు స్వరాలు సమకూర్చుతున్నాడు. శ్రీలీల హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్‌ బ్యానర్‌పై సుధాకర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తున్నాడు.

A magical soundtrack 🎶 for your soul!

Promising a soul-stirring melody 🎵 #DangerPilla from #Extra – Ordinary Man Movie releasing on August 2nd!#ExtraOrdinaryMan Releasing on 23rd Dec 2023💥

A @Jharrisjayaraj Musical 🎶@actor_nithiin @sreeleela14 @vamsivakkantham pic.twitter.com/KLXuu9YB2d

— Sreshth Movies (@SreshthMovies) July 29, 2023