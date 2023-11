Nithiin | ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌లో రాజశేఖర్‌ పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందో చెప్పిన నితిన్

November 27, 2023 / 08:09 PM IST

Extra Ordinary Man | టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ నితిన్‌ (Nithiin) నటిస్తోన్న లేటెస్ట్‌ ప్రాజెక్ట్‌ ఎక్స్‌ట్రా ఆర్డినరీ మ్యాన్‌ (Extra Ordinary Man). వక్కంతం వంశీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఈ మూవీలో శ్రీలీల (Sreeleela) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన డేంజర్ పిల్లా, బ్రష్‌ వేసుకో పాటలు మ్యూజిక్ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాయి. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 8న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది నితిన్ టీం.

ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా నితిన్ పలు విషయాలను ప్రేక్షకులతో షేర్ చేసుకున్నాడు. రాజశేఖర్‌ (Rajasekhar) ఈ ప్రాజెక్టులో జాయిన్ అవడం గురించి నితిన్‌ మాట్లాడుతూ.. వంశీ వెళ్లి రాజశేఖర్‌కు స్క్రిఫ్ట్‌ వినిపించారు. సర్‌ప్రైజింగ్‌గా ఆయన సినిమాలో నటించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశారు. అప్పటికే రాజశేఖర్ చాలా కథలు విన్నారు. కానీ ఒక్కటి కూడా ఇంట్రెస్టింగ్‌గా అనిపించలేదు. కానీ మా సినిమాలో భాగమయ్యేందుకు వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. ఆయనతో కలిసి పనిచేయడం సంతోషంగా ఉంది.

సినిమాలో రాజశేఖర్‌ సెకండాఫ్‌లో 30 నిమిషాలపాటు కనిపిస్తారు. ఆయనపై వచ్చే సన్నివేశాలు ఫన్‌గా సాగుతాయి. ఇప్పటివరకు జనాలు ఆయనను ఇంటెన్స్ రోల్స్‌లో చూశారు. కానీ ఎక్స్‌ట్రాఆర్డినరీ మ్యాన్‌లో భిన్నంగా కనిపిస్తారు. రాజశేఖర్ ఈ పాత్ర చేయడం మాకు సాయం చేస్తుందని చెప్పుకొచ్చాడు నితిన్‌.

ఈ చిత్రాన్ని నితిన్ హోం బ్యానర్‌ శ్రేష్ఠ్‌ మూవీస్‌పై సుధాకర్‌ రెడ్డి నిర్మిస్తుండగా.. యాంగ్రీ యంగ్‌ మ్యాన్‌ డాక్టర్ రాజశేఖర్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో నితిన్‌ స్మగ్లర్‌గా కనిపించనున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌‌. నితిన్ ఖాతాలో వెంకీ కుడుముల డైరెక్షన్‌లో నటిస్తోన్న VNRTrio కూడా ఉంది. ఈ మూవీని మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ పై నవీన్‌ యేర్నేని, వై రవి శంకర్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తుండగా.. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

@actor_nithiin Dance at CMR College #BrushVesko Song Launch Event from #ExtraOrdinaryMan 🤩💥#ExtraOrdinaryManOnDec8th@actor_nithiin @ActorRajasekhar @sreeleela14 @vamsivakkantham @Jharrisjayaraj #SudhakarReddy #NikhithaReddy @SreshthMovies #RajKumarAkella @vamsikaka… pic.twitter.com/96RR1Eb7ir

— Trend NITHIIN (@TrendNITHIlN) November 10, 2023

