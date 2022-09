September 10, 2022 / 10:03 AM IST

Karthikeya-2 Collections | ఇప్ప‌టికి కొన్ని చోట్ల‌ ‘కార్తికేయ‌-2’ హ‌వానే న‌డుస్తుంది. సినిమా విడుద‌లై నెల రోజులు ద‌గ్గ‌రికొస్తున్నా కార్తికేయ‌-2 క్రేజ్ ఏ మాత్రం త‌గ్గ‌డం లేదు. ఎన్నో వాయిదాల త‌ర్వాత ఆగ‌స్టు 12న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం నిఖిల్ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ బ్లాక్‌బాస్ట‌ర్‌గా నిలిచింది. కేవ‌లం తెలుగులోనే కాకుండా విడుద‌లైన ప్ర‌తి భాష‌లోనూ ఈ చిత్రం భారీ క‌లెక్ష‌న్‌లను సాధించింది. ముఖ్యంగా బాలీవుడ్‌లో ‘బాహుబ‌లి’, ‘పుష్ప’, ‘ఆర్ఆర్ఆర్‌’ చిత్రాల త‌ర్వాత ఆ స్థాయిలో హిందీ ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది. కేవ‌లం విడుద‌లైన మూడు రోజుల్లోనే ఈ చిత్రం బ్రేక్ఈవెన్‌ను పూర్తి చేసుకుంది.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ చిత్రం 30రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. ఇక ముప్పై రోజుల్లో ఈ చిత్రం దాదాపు రూ.120 కోట్ల‌ను సాధించింద‌ట‌. అంతేకాకుండా వెయ్యి స్క్రీన్‌ల‌లో ఈ చిత్రం ముప్పై రోజులు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ తాజాగా పోస్ట‌ర్‌ను విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రంతో నిఖిల్‌కు జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు వ‌చ్చింది. అడ్వేంచ‌ర్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రానికి చందూ మొండేటి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. నిఖిల్‌కు జోడీగా అనుప‌మ ప‌ర‌మేశ్వ‌ర‌ణ్ హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. బాలీవుడ్ న‌టుడు అనుప‌మ్ ఖేర్ కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టించాడు. ఈ చిత్రం తెలుగులో ‘గీతా గోవిందం’ త‌ర్వాత అత్య‌ధిక ప్రాఫిట్స్‌ను సాధించిన సినిమాగా రికార్డు సృష్టించింది.

Meanwhile #Karthikeya2 is silently slaying the box office across the world!

₹120 crores and counting! 🔥@actor_Nikhil pic.twitter.com/96cRQ0oH2t

— idlebrain.com (@idlebraindotcom) September 9, 2022