Jailer | హ్యాపీ బర్త్‌ డే టు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్‌.. జైలర్ వర్కింగ్ స్టిల్స్‌

June 21, 2023 / 03:29 PM IST

Jailer | కోలమావు కోకిల సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా కోలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఇచ్చాడు నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్‌ (Nelson Dilipkumar). ఆ తర్వాత డాక్టర్‌, బీస్ట్‌ సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. ఈ క్రేజీ డైరెక్టర్‌ కెరీర్‌లో అతి తక్కువ టైంలోనే సూపర్ స్టార్‌ రజినీకాంత్‌ను డైరెక్ట్‌ చేసే ఛాన్స్ కొట్టేశాడు. ప్రస్తుతం తమిళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్‌ (Rajinikanth) నటిస్తోన్న మోస్ట్‌ అవెయిటెడ్‌ ప్రాజెక్ట్‌ జైలర్ (Jailer). యాక్షన్‌ కామెడీ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

నేడు ఈ స్టార్ డైరెక్టర్‌ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా సెలబ్రిటీలంతా నెల్సన్‌కు బర్త్ డే విషెస్‌ అందిస్తున్నారు. బర్త్‌ డే సందర్భంగా జైలర్‌ వర్కింగ్‌ స్టిల్స్ కొన్ని ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. మరోవైపు నెల్సన్‌ దిలీప్ కుమార్‌ ఇతర సినిమాలకు సంబంధించిన ఫొటోలు ఆన్‌లైన్‌లో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. జైలర్‌లో మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్‌, టాలీవుడ్ యాక్టర్‌ సునీల్‌, తమన్నా, కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌కుమార్‌, రమ్యకృష్ణ, యోగిబాబు, వసంత్‌ రవి ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇటీవలే జైలర్‌ షూటింగ్ పూర్తయింది.

రజినీకాంత్‌ జైలర్‌గా ఆగస్టు 10న థియేటర్లలో సందడి చేయబోతున్నాడు. జైలర్‌ నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మోహన్‌ లాల్‌, సునీల్‌, తమన్నా పోస్టర్లు సినిమాపై సూపర్ బజ్‌ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. జైలర్‌ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. జైలర్ చిత్రాన్ని సన్‌ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై కళానిధి మారన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. రజినీకాంత్‌ మరోవైపు జై భీమ్‌ ఫేం టీజే జ్ఞానవేళ్‌ దర్శకత్వంలో తలైవా 170 (Thalaivar 170)కూడా ప్రకటించాడు. ఈ చిత్రాన్ని పాపులర్‌ ప్రొడక్షన్‌ హౌజ్‌ లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తోంది.

#Jailer Shooting spot pics released on the birthday special of Nelson📸💥

Waiting to see the banger which Neslon have instore for the movie🌟 pic.twitter.com/Y3lCMfkCpS

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) June 21, 2023